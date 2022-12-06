ديشان: نملك شخصية هجومية

دوليه

أبدى ديديه ديشان مدرب منتخب فرنسا، سعادته بالصعود لربع النهائي، وذلك عقب الفوز على بولندا 3-1، أول من أمس ضمن منافسات ثمن النهائي.

وقال ديشان خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «كانت هناك خطورة من المنتخب البولندي في الشوط الأول، لكننا عدنا لأجواء المباراة وفرضنا سيطرتنا بعد الهدف الأول». وتابع: «المنتخب الفرنسي يملك شخصية هجومية، كما أن بولندا لعبت بطريقة هجومية وركزت على اللعب من جبهة مبابي.. كيليان من أفضل اللاعبين وربما هو الأفضل في العالم».

وتابع المدير الفني لمنتخب فرنسا: «كيليان يمكنه أن يقلب الموازين في كرة القدم، ونحن نحتاجه في أفضل حالاته.. كما يمكن لمبابي أن يحطم الأرقام القياسية وننتظر منه ذلك».

وأشار: «التجانس بات أكبر بين مبابي وغريزمان، كما أن أوليفييه جيرو لاعب مهم بالنسبة لنا على الرغم من أنه تعرض للانتقادات.. جيرو يحاول إثبات أنه الأفضل دائما».

وأتم: «كوندي محظوظ، لم أراه وهو يرتدي السلسلة الذهبية، لأنني كنت سانتزعها من عنقه.. اللعب بالمجوهرات غير مقبول ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم تمنع هذا الأمر».

وسجّل مبابي ثنائية ومرّر كرة حاسمة لجيرو، لتخرج فرنسا حاملة اللقب بفوز مستحق على بولندا 3-1 استاد الثمامة، وتبلغ الدور ربع النهائي. وهي المرة الثالثة تواليا التي يبلغ فيها المنتخب الفرنسي الدور ربع النهائي. وخاض قائد فرنسا وحارسها هوغو لوريس مباراته الرقم 142 على الصعيد الدولي، معادلا الرقم القياسي الوطني باسم المدافع السابق ليليان تورام. كما انه عادل رقم تييري هنري ونظيره فابيان بارتيز، كأكثر اللاعبين تمثيلا لفرنسا في نهائيات كأس العالم مع 17 مباراة.

ونجح المنتخب الفرنسي في فك شيفرة دفاع نظيره البولندي عندما مرر مبابي كرة في العمق باتجاه جيرو الذي تخلص من مراقبه كاسرا مصيدة التسلل وسددها زاحفة بعيدا عن متناول شتشيزني (44). وحسم مبابي النتيجة في مصلحة منتخب بلاده بنسبة كبيرة عندما وصلته الكرة من ديمبيليه، فسيطر عليها قبل ان يطلقها قوية في سقف الشباك (74). ونجح مبابي في اضافة الهدف الثالث لمنتخب بلاده بتسديدة لولبية في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع. واحتسب الحكم ركلة جزاء لبولندا في الثواني الاخيرة من المباراة اثر لمسة يد لدايو أوباميكانو انبرى لها ليفاندوفسكي وانقذها لوريس، لكن الحكم امر باعادتها لخروج الحارس الفرنسي من مرماه مبكرا، فنجح الهداف البولندي في ترجمتها في محاولته الثانية.

