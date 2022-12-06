كوندي: تأهلنا مستحق

دوليه

أكد جوليس كوندي، مدافع منتخب فرنسا، أن فريقه استحق التأهل للدور ربع النهائي. وتغلب المنتخب الفرنسي على نظيره بولندا، 3-1 أول من أمس. وقال كوندي، في تصريحاته لقناة «TF1» عقب المباراة: «كانت مباراة صعبة خاصة في الشوط الأول، لكننا نجحنا في تسجيل 3 أهداف». وأضاف: «تأهلنا مستحق، وإن كنا عانينا في الشوط الأول، لأن بولندا فريق جيد.. حققنا الهدف المطلوب». وتابع: «كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف، لكن هدفنا الأول كان منع بولندا من الوصول إلى مرمانا». وأتم مدافع منتخب فرنسا: «علينا الآن الاستعداد لربع النهائي، ولا نفضل فريقاً بعينه في ربع النهائي». أوزيل لجيرو: من علمك ذلك؟ وجه نجم منتخب ألمانيا وريال مدريد سابقاً مسعود أوزيل رسالة إلى مهاجم منتخب فرنسا أوليفييه جيرو، عقب تسجيله هدفاً في مرمى منتخب بولندا. ورد أوزيل في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع تويتر على جيرو بعد تسجيل نجم آرسنال السابق هدفاً في مرمى بولندا جاء فيها: «هدف جميل.. من علمك ذلك يا أخي؟». وأرفق نجم آرسنال وريال مدريد سابقاً أوزيل رسالته إلى زميله السابق في فريق «المدفعجية» جيرو مقطع فيديو يظهر اللاعبين معاً. وأصبح المهاجم الفرنسي الهداف التاريخي لبلاده حيث نجح فريقه في تجاوز بولندا ووصل إلى ربع نهائي البطولة.