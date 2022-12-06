مدرب بولندا: لا أحد يستطيع إيقاف مبابي

دوليه

أشاد تشيسلاف ميشنيفيتش، مدرب منتخب بولندا، بالمنتخب الفرنسي الذي تفوق على فريقه 3-1 أول من أمس ، في ثمن النهائي. وقال ميشنيفيتش خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة : «لاعبو فرنسا يمتلكون استراتيجية رائعة، وكانوا يستعدون لكل هجماتنا المرتدة.. قمنا بكل التعديلات اللازمة، لكننا في النهاية لم نوفق في مجاراتهم». وتابع: «كل اللاعبين لعبوا مباراة رائعة، وأهنئهم على التزامهم، لكن كان علينا أن نلعب بعاطفة أكبر.. المنتخب الفرنسي برهن أنه الأقوى في كأس العالم». وأردف: «نشعر بالحزن، قدمنا أفضل ما لدينا، ونمتلك لاعبين جيدين.. تجربتي كانت رائعة ومريرة في نفس الوقت، سأحتفظ بذكريات رائعة في الدوحة». وأضاف قائلا للصحافيين: «يجب ألا تكونوا مدربين لتفهموا قوة فرنسا.. مبابي هو الأقوى لديهم، وضعنا عليه الرقابة الممكنة ولم نستطع إيقافه.. جيرو لاعب ذكي، ويستطيع تسجيل الأهداف بسلاسة». وواصل ميشنيفيتش: «لا مدرب يستطيع إيقاف مبابي.. لقد سبب لي الضرر لأنه نجم حقيقي، وسيحمل راية ميسي ورونالدو». وختم: «كل شيء كان جيدا في المونديال، من حيث التنظيم وغيره، إلا أن ضيق الوقت بين المباريات كان الشيء السلبي الوحيد».