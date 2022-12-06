سطو على منزل سترلينغ

دوليه

كشف تقرير صحافي سبب غياب مهاجم تشلسي، رحيم سترلينغ، عن قائمة المنتخب الإنكليزي أمام السنغال، أول من أمس ضمن منافسات ثمن النهائي في المباراة التي انتهت بفوز الأسود الثلاثة 3-0. وكان متوقعا أن يكون سترلينغ في التشكيلة الأساسية، بيد أن الاتحاد الإنكليزي أصدر بيانا مقتضبا قبل اللقاء، أعلن فيه غياب لاعب البلوز من أجل التعامل مع مشكلة عائلية.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فإن سترلينغ غاب عن المباراة للتعامل مع اقتحام لصوص لمنزله في بريطانيا. وأضافت أن الجهاز الفني للمنتخب الإنكليزي سمح لسترلينغ بالعودة إلى بلاده، للتعامل مع الأمر وتهدئة نفوس أطفاله، وترك الباب مفتوحا أمام عودته إلى قطر عندما ينتهي من حل المشكلة.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن قصر سترلينغ تعرض لعملية سطو، في وجود زوجته وأطفاله. ويعتقد أن مجوهرات وساعات بقيمة حوالي 300 ألف جنيه إسترليني قد سرقت، فيما بدأت الشرطة البريطانية تحقيقات عاجلة في الحادث. يذكر أن إنكلترا ستلعب في ربع النهائي أمام فرنسا، السبت المقبل على ستاد البيت أيضا.

