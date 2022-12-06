كوليبالي: اصطدمنا بمنتخب قوي

دوليه

أشاد كاليدو كوليبالي، مدافع منتخب السنغال، بقدرات إنكلترا التي تغلبت على فريقه 3-0، أول من أمس ضمن منافسات ثمن النهائي. وقال كوليبالي، في تصريحات للصحافيين: «كانت بطولة جيدة لنا.. كنا نريد تجاوز الدور الأول، وفعلنا ذلك.. لكن التقينا إنكلترا أحد أقوى منتخبات العالم». وأضاف: «كانت مباراة صعبة، فخورون بما قدمناه، وعلينا مواصلة العمل للعودة إلى كأس العالم مرة أخرى.. إنكلترا منتخب مليء بالمواهب واللاعبين الجيدين، ولعبوا مباراة جيدة جدا.. لذا أتوقع أن تكون مواجهتهم مع فرنسا قوية». وتابع: «نعلم أن كل مباريات كأس العالم صعبة، يمكن أن تسجل في واحدة ولا تسجل في أخرى.. لذلك علينا أن نستمر في الإيمان بأنفسنا».

وعن تعرض منزل زميله في تشلسي ومهاجم منتخب إنكلترا، رحيم سترلينغ، للسطو، قال كوليبالي: «أتمنى أن تكون أسرة سترلينغ بحالة جيدة.. سأتواصل معه للاطمئنان عليه، لم أكن أعلم بما حدث».

