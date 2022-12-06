ساوثغيت: مواجهة فرنسا الاختبار الأصعب

دوليه

أبدى غاريث ساوثغيت، مدرب منتخب إنكلترا، سعادته بالفوز على السنغال 3-0، أول من أمس.

وستلعب إنكلترا في ربع النهائي السبت أمام المنتخب الفرنسي، الذي تغلب على نظيره البولندي 3-1. وقال ساوثغيت في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «تسجيل هاري كين الهدف الأول له في المونديال كان من المكاسب المهمة خلال مباراة السنغال». وأشار: «مواجهة فرنسا ستكون أكبر اختبار يواجهه المنتخب الإنكليزي، منتخب فرنسا حامل اللقب وأحد المرشحين للتتويج بالبطولة». وأضاف: «سنخوض تحدياً كبيراً أمام أفضل منتخب في العالم، وأعتقد أن المباراة ستكون صعبة للغاية».

وعن كيليان مبابي نجم فرنسا، قال: «هو لاعب رائع قدم مباريات مميزة ويتألق حالياً في كأس العالم، وليس مبابي فقط فهناك أنطوان غريزمان وأوليفييه جيرو وعثمان ديمبيلي وغيرهم من اللاعبين أصحاب المواهب الكبيرة وبالتالي سيكون التحدي صعباً».

ورفض ساوثغيت التعليق على أداء منتخب الأرجنتين رداً على سؤال حول تألق ليونيل ميسي، مؤكداً أن كل تركيزه حالياً على منافسيه ولم يشاهد مباريات الأرجنتين. وأكد أن جود بيلينغهام لاعب وسط المنتخب الإنكليزي وصل لحالة من النضج والتطور بعد عمل شاق، موضحاً أن اللاعبين جميعاً قدموا مستويات جيدة وقوية في مباراة السنغال. وشدد على أن بيلينغهام خير مثال للاستثمار في اللاعبين الشباب وهي سياسة اعتمد عليها منذ توليه المهمة، موضحاً أنه تطور بشكل لافت في الفترة الأخيرة ويستحق التألق الذي يعيشه الآن. وعن استبعاد رحيم سترلينغ، لسرقة منزله في إنكلتر، قال: «سترلينغ الآن في طريقه للمنزل، عقدت معه جلسة مطولة قبل اللقاء ولكن هذه الواقعة لم تؤثر على اختياراتي لتشكيلة المباراة».

وتابع ساوثغيت: «فضلنا أن نترك المساحة للاعب ليقف بجوار عائلته، ربما الوضع ليس مثالياً قبل مواجهة فرنسا ولكن في النهاية يجب أن نقف بجوار اللاعب». وأشاد مدرب إنكلترا بتألق لاعبه جوردان هندرسون، مضيفا: «قدم مباراة كبيرة رغم الانتقادات التي تلقاها قبل البطولة.. هذه أفضل نسخة شاهدتها من هندرسون». وأتم ساوثغيت: «هندرسون تأثيره رائعاً في صفوف المنتخب الإنكليزي، أعتبر نفسي محظوظاً لأنني أملك في فريقي أكثر من قائد في الأندية التي يلعبون بها ومنهم هندرسون».

وافتتح هندرسون التسجيل لمنتخب «الاسود الثلاثة» (38) قبل أن يوقّع القائد هاري كين، أفضل هدّاف في روسيا 2018، أخيرًا على هدفه الاول في قطر (45+3)، ويضيف بوكايو ساكا الثالث (57). وضربت إنكلترا موعدًا ناريًا في ربع النهائي على الملعب ذاته السبت المقبل مع فرنسا الفائزة على بولندا 3-1.

وحرمت إنكلترا بطل إفريقيا من بلوغ الدور ربع النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد 2002، عندما حقق الإنجاز بقيادة مدربه الحالي أليو سيسيه. وهذه المرة العاشرة التي تبلغ إنكلترا الدور ربع النهائي والثانية تواليًا، علمًا أنها سقطت في نصف نهائي 2018 أمام كرواتيا.

ولا تزال إنكلترا تلهث خلف لقب عالمي ثانٍ منذ أن حققت الاول على أرضها في 1966، بينما انتهى مشوارها عند دور الأربعة مرتين في 1990 و2018. وكانت هذه المواجهة الاولى على الإطلاق في النهائيات العالمية بين البلدين وأكدت إنكلترا مجددًا تفوقها على المنتخبات الافريقية رافعة رصيدها الى خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات.

على وقع قرع الطبول ورقص الجماهير السنغالية التي لا تكل ولا تمل من صافرة البداية حتى النهاية، سجلت إنكلترا الهدف الاول عكس مجريات اللقاء بعد تبادل جميل للكرة على الرواق الايسر قبل أن يمرر كين بينية الى بيلينغهام داخل المنطقة ومنه عرضية الى هندرسون غير المراقب تابعها من منتصفها في الشباك (38).

وأظهر بيلينغهام لاعب بوروسيا دورتموند الالماني لماذا تلهث خلفه كبار الاندية الاوروبية عندما افتك الكرة في المنطقة وشن هجمة مرتدة مراوغًا لاعبَين، قبل ان يمرر الى فودن ومنه الى كين الذي سدد من داخل المنطقة الى يمين حارس تشلسي الانكليزي إداور مندي (45+3). وسجل المنتخب الانكليز هدف ثالث بعد أن استعاد فودن كرة فقدها كين في منتصف الملعب وانطلق على الجهة اليسرى ومرر كرة خالصة الى ساكا أمام المرمى تابعها في الشباك (57).

