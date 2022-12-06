كين: أظهرنا نضجاً كبيراً

دوليه

عبر قائد المنتخب الإنكليزي، هاري كين، عن سعادته بفوز فريقه على السنغال وتأهله إلى ربع النهائي. وسجل كين هدفا في اللقاء، هو الأول له في المونديال الحالي، علما بأنه كان هداف النسخة الماضية قبل 4 أعوام في روسيا، برصيد 6 أهداف.

وقال مهاجم توتنهام، في تصريحات لشبكة «آي تي في» عقب اللقاء: «مباريات أدوار خروج المغلوب صعبة حقًا، وليست سهلة أبدًا».

وتابع: «لقد أظهرنا نضجًا كبيرًا طوال البطولة.. كانت العقلية في قمتها منذ البداية، وسجلنا 3 أهداف جيدة.. وأيضًا 3 شباك نظيفة على التوالي أمر مهم حقًا بالنسبة لنا». وتحدث كين عن هدفه، قائلًا: «كان لدي الكثير من الوقت، استقبلت الكرة بشكل جيد، وكان التواصل مثاليًا.. أنا مهاجم، لذا كلما سجلت أكون سعيدًا».

وأردف: «لدينا مزيج رائع من الشباب والخبرة الآن، إنه فوز آخر بالضربة القاضية.. على مر السنين لم يكن الأمر سهلا على إنكلترا.. سنستمتع بهذا الفوز، لكن بعد ذلك سيتحول تركيزنا إلى مواجهة فرنسا.. ستكون مباراة صعبة حقًا.. معركة».

