ميندي: لست سعيداً بتلقي 7 أهداف

دوليه

علق إدوارد ميندي، حارس مرمى منتخب السنغال، على استقباله 7 أهداف في المونديال وذلك عقب توديع البطولة بالهزيمة أمام إنكلترا 0-3 في ثمن النهائي، أول من أمس.

وقال ميندي: «لا سبب لاستقبال الأهداف، علينا الرجوع إلى التحليل ومعرفة كيف نكون أفضل.. لست سعيدا بتلقي 7 أهداف».

وأضاف: «علينا أن نكون أقوياء.. المواجهات مع المنتخبات الكبيرة صعبة جدا، لكننا سجلنا أيضا أهدافا عديدة، وعلينا أن نكون فخورين بذلك». وعن مباراة إنكلترا، قال حارس تشلسي: «علينا الاعتراف بأن إنكلترا كانت أفضل منا.. لعبوا مباراة مميزة، وكل لاعبيهم الجيدون كانوا حاضرين في اللقاء».

وأكمل: «في المقابل، افتقدنا ساديو مانيه وإدريسا غاي وبونا سار، وهم من اللاعبين المميزين لدينا.. هذا أمر صعب أمام فريق مثل إنكلترا.. لكننا أظهرنا أن السنغال مجموعة واحدة.. علينا أن نستعد للمشاركة في المونديال المقبل، سنعود أكثر قوة».

