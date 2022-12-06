السعودية المرشحة الوحيدة لاستضافة كأس آسيا 2027

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تلقى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إشعاراً رسمياً من الاتحاد الهندي لكرة القدم، يعلن فيه الأخير الانسحاب من المنافسة على استضافة كأس آسيا 2027. وكان المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اختصر المتنافسين على استضافة البطولة بالاتحادين الهندي والسعودي، وذلك خلال اجتماعه الذي عقد بتاريخ 17 أكتوبر الماضي، وسوف تقوم الجمعية العمومية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باتخاذ القرار النهائي حول الدولة المضيفة خلال اجتماعها خلال فبراير 2023 في المنامة. وفي أعقاب انسحاب الاتحاد الهندي لكرة القدم، فإن ملف استضافة الاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل استضافة النسخة التاسعة عشرة لكأس آسيا عام 2027 سيكون الوحيد الذي سيتم تقديمه إلى الجمعية العمومية خلال اجتماعها الثالث والثلاثين.