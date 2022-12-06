رسالة من تحت الماء

الاخيرة

بعد أن تم تجميد أعمال ما يُسمى بهيئة الأمر بالمعروف في إحدى دولنا الخليجية، وبعد أن أصبحت سلطة داخل السلطة، ودولة داخل الدولة، تتحكم في حياة الناس وأرزاقهم، قامت إيران بعمل مماثل وحلت شرطة الأخلاق، ومراجعة قانون فرض الحجاب، بعد أن تسبب تدخلهم بحياة الناس بموت الشابة مهسا أميني واشتعال حركة الاحتجاجات هناك...

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تتزامن تلك المتغيرات مع ما نراه من تشدد غير مسبوق في حياة المواطن والمقيم في الكويت من قبل مجاميع متطرفة خارجة في فكرها وتصرفها المتشدد عن روح العصر، وتطالب الكويت بعمل ما لا تعمله حتى الدول التي تدين لها بالولاء الحزبي الشديد، المستغرب أن الكويت قد جربت منذ الخمسينيات حتى السبعينيات المسار الليبرالي الانفتاحي، فوصلت به إلى سنام المجد في كل مجالات الحياة «السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، التعليمية، الإعلامية، الصحية، الرياضية، الأدبية، الفنية، المسرحية... إلخ»، كون الانفتاح والحريات يخلقان ويشجعان الإبداع والتقدم والابتكار، ثم جربنا لاحقاً مع بداية الثمانينيات مسار التشدد والانغلاق و«الصحوة» فتعرضنا للتخلف والأزمات السياسية والانهيارات الاقتصادية، والخروقات الأمنية ممثلة بالتفجيرات وخطف الطائرات، حتى انتهينا بالغزو والسرقات والاخفاقات اللاحقة، فلماذا وأمامنا مساران مجربان أن نختار هذه الأيام المسار الخطأ والفاشل ونترك المسار الصحيح والناجح والمعمول به في دول العالم أجمع عدا... أفغانستان؟!

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آخر محطة:

أتى في تصريح مهم لوزير الشؤون الإسلامية السعودي د. عبداللطيف آل الشيخ وصفه لتيار الصحوة الذي بدأ عمله في الثمانينيات بأنه «تدميري» وأن بلده السعودية قد أكتوت بأذى وشر تيار «الصحوة» وأن ذلك التيار وما يمثله قد شتت أبناء الوطن الواحد وجعل بعضهم أداة «للهدم والتدمير والتفكيك والتكفير» كلام حكمة وعقل وقراءة صحيحة لأحداث الماضي يأتي من مسؤول سعودي وخليجي متميز.