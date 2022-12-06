الرسم بالـ«حواس»

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أبدع طلبة فريق «عبير 2» لذوي الاعاقة الذهنية والتوحد امس في استخدام حواسهم بورشة «اكريليك» الفنية التي نظمها الفريق بالتعاون مع المرسم الحر برعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بغية تأهيل هذه الفئة ودمجهم بالمجتمع.

وقال الفنان محمود أشكناني الذي أدار الورشة في تصريح لـ «كونا» إن ذوي الاعاقة تميزوا خلال الورشة بمهاراتهم باستخدام حواسهم في التعبير سواء في الرسم او الموسيقى او المهارات اليدوية.

من جانبها، قالت رئيسة الفريق الدكتورة عبير الصفران في تصريح مماثل لـ «كونا» إن الاهتمام بقضية ذوي الإعاقة ليس ترفا إعلاميا أو واجهة اجتماعية إنما واجب إنساني ووطني دعت إليه جميع المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية التي ركزت على حقوقهم واحتياجاتهم نحو تقرير المصير وحرية الاختيار وحق العيش بأمان واستقرار.