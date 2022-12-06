استنفار للعاصفة المطرية.. اليوم

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فيما توقع مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الارصاد عبدالعزيز القراوي استمرار تأثر البلاد بالحالة المطرية التي بدأت أمس بسبب تأثير امتداد منخفض السودان الموسمي استنفرت الأجهزة المعنية للتدخل عند الحاجة بعد توقعات بعاصفة مطرية ستضرب البلاد اليوم. وقال القراوي لـ «كونا» إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية دافئة ورطبة مع وجود منخفض بارد في طبقات الجو العليا ما أدى لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تخللها سحب ركامية أحيانا مع أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة الشدة على بعض المناطق.

وذكر أن النظام الجوي سيتعمق تدريجيا وصولا للذروة مساء اليوم الثلاثاء ونهار غد الأربعاء، متوقعا أن تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة أحيانا مع فرص لتساقط البرد مصحوبة برياح نشطة السرعة تزيد على 50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار على بعض المناطق.

