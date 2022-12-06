«ديور» في الجيزة

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استقبلت أهرامات الجيزة عرض دار الأزياء الفرنسية الفاخرة «ديور» لمجموعة الخريف والشتاء السبت، والذي يقام لأول مرة في مصر بحضور نجوم عالميين.

وكشفت «ديور» الفرنسية عن بعض ضيوف عرض مجموعتها الرجالية لخريف 2023 المقرر إقامته في أهرامات الجيزة.

وهذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها دار الأزياء الفرنسية عرضًا في مصر وحضر فيه نجوم من أمثال روبرت باتينسون وسيهون أوه ومينا مسعود وتشا أون - وو وغيرهم، وكذلك المرة الأولى التي يقام فيها عرض أزياء عالمي كبير أمام هذا المعلم الشهير.

وأقيم آخر عرض أزياء كبير في التاسع من أكتوبر على الضفة الغربية لمدينة الأقصر، حيث اجتمع أكثر من 350 ضيفًا من جميع أنحاء العالم لحضور الاحتفال بالذكرى الخمسين لدار الأزياء الإيطالية الفاخرة ستيفانو ريتشي.