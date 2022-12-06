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وطن النهار

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سموه بعث ببرقية تهنئة إلى ملك تايلند بالعيد الوطني

ولي العهد استقبل صالح الفضالة


استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح يوسف الفضالة.
هذا وقد أعرب الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عن بالغ شكره وتقديره للثقة الكبيرة التي يوليها سموه من أجل المحافظة على الهوية الوطنية، متمنياً سموه له دوام التوفيق والنجاح لخدمة وطنه العزيز.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برقية تهنئة إلى الملك ماها فاجيرالونغكورن ملك مملكة تايلند الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.


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