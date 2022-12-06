السعودية: بصمة المعتمرين الكويتيين إلكترونياً

وطن النهار

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن إتاحة تسجيل الخصائص الحيوية «البصمة» للمعتمرين القادمين من خمس دول ضمنها دولة الكويت لإتمام إجراءات إصدار تأشيرات العمرة إلكترونيا قبل قدومهم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقالت الوزارة في بيان: إن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة من القطاعات الحكومية كافة لتسهيل إجراءات قدوم قاصدي الحرمين الشريفين ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم في منافذ المملكة وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية تحقيقا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.

وأوضحت أن تسجيل «البصمة» يشمل حاليا جميع ضيوف الرحمن القادمين من ضمنهم المقيمون في الكويت والمملكة المتحدة وتونس وماليزيا وبنغلاديش مشيرة إلى أن إتمام إجراءات التسجيل تتم من خلال تطبيق (Saudi Visa Bio) للهواتف الذكية.

ولفتت الوزارة إلى أن تسجيل «البصمة» يشمل (الوجه والعين وأصابع اليدين) وتصوير جواز السفر ذاتيا عبر التطبيق مما يمكن طالبي تأشيرة العمرة من تسجيل الخصائص الحيوية إلكترونيا من قبل المعتمرين أنفسهم دون الحاجة إلى مراجعة السفارات والقنصليات التابعة للمملكة أو مراكز إصدار التأشيرات في تلك الدول وتسهيل دخولهم عبر جميع منافذ المملكة خلال وقت وجهد أقل وبإجراءات ميسرة.

وذكرت أن تسجيل السمات الحيوية على التطبيق يتم عبر أربع خطوات تشمل القراءة الآلية لجواز السفر وتحديد نوع التأشيرة والتقاط صورة الوجه والتقاط بصمات أصابع اليد حيث يأتي تسهيلا لإجراءات تسجيل الخصائص الحيوية في إطار الجهود المبذولة من جميع القطاعات الحكومية في المملكة.

