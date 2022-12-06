وزير المالية: «الدين العام» ليس حلاً دائماً

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كشف وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد عن اعداد خطة شاملة للاصلاح المالي والاقتصادي، مبيناً ان اقرار مشروع قانون يأذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية لا يمثل حلاً دائماً لمسألة العجز بل يعد جسراً لعبور المصاعب المالية ريثما يتم التوصل الى وضع مستقر ومستدام للمالية العامة.

وأوضح في وثيقة حصلت النهار على نسخة منها ان الضمانات المتوافرة لاستمرار التدفقات المالية في حال انخفاض سعر بيع برميل النفط لمستويات دون سعر التوازن في الميزانية العامة للدولة وضمان عدم تأثير ذلك على دخل المواطن تتمثل في السحب من الاحتياطي العام بالقدر الذي يمكن معه تغطية العجز، علاوة على استخدام قانون الدين العام للاقتراض من الأسواق المحلية والعالمية التي تزيد من ملاءة الاحتياطي العام والقدرة على تغطية العجز.

واستعرض الرشيد رؤية وزارة المالية المستقبلية لزيادة ايرادات الدولة غير النفطية، والتي تدخل ضمن مكونات برنامج عمل الحكومة، موضحاً ان المبادرات والمتطلبات التشريعية ومؤشرات قياس الأداء والتحكم المتعلقة بالأعمال التابعة لوزارة المالية في برنامج عمل الحكومة تشمل تعزيز الايرادات العامة من خلال مراجعة الخدمات العامة وتحسين تحصيل ايرادات الدولة وادارة تمويل وايرادات الدولة وتحسين التدفقات الجمركية وتعزيز ادارة المالية العامة.

وأشار الى انه في جانب المصروفات، يتم العمل على تحسين ميزانية المصروفات وتحسين المشتريات الحكومية وتطوير النموذج الوطني للدعومات.

وفي سياق متصل، كشف الرشيد عن ان اجمالي الأحكام القضائية الصادرة لصالح وزارة المالية منذ 2015 وحتى الآن بلغت 244، فيما صدر ضدها 838 حكماً، لافتاً الى ان الديون المستحقة للوزارة بحدود 57 مليون دينار، تمثل ديوناً للأفراد وقيمة استغلال الغير لأملاك الدولة.

وبين ان الوزارة قامت باتخاذ اجراءات لتحصيل تلك المديونية منها التقاضي وقطع الخدمات عن المستأجرين لحين السداد.

ولفت الرشيد الى ان هناك ديونا مستحقة اخرى تتمثل في صندوق المتعثرين بقيمة 220 مليون دينار وصندوق الأسرة بقيمة 142.56 مليون دينار وسيتم تحصيل تلك المبالغ على اقساط.