الثلاثاء 06 ديسمبر 2022 ,13 جمادى الأولى 1444
رقم العدد:
4329
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
وطن النهار
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
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إضاءات
إضاءات
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الغرب اتفق على 60 دولاراً سقف سعر النفط الروسي... يا خوفنا لا يجي الدور... علينا!
تائه
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