3 وزراء في مرمى الاستجوابات

الأولى

دخل ثلاثة وزراء على طريق الاستجوابات، فبعد التهديدات الموجهة من النائب حسن جوهر الى وزير الصحة بشأن العجز عن حل مشكلة نقص الادوية والعلاجات، وبعد تلويح النائب شعيب شعبان باستجواب وزير التجارة، جاء اخيرا تلويح النائب عادل الدمخي باستجواب وزير الدفاع بشأن مضي الوزارة في عقد صفقة طائرات الكاراكال الفرنسية. من ناحيته، قدم النائب سعود العصفور طلبا لتكليف لجنة الشؤون الصحية ببحث ودراسة ومتابعة القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة في ملف الغذاء والدواء على ان تحقق في أسباب نقص الأدوية والمحاليل في المختبرات.

وفي شأن مختلف، اعلن النائب محمد هايف عن تقديمه طلبا لاستعجال تقديم قانون تجريم التشبه الذي يمنع استخدام إشارات المتشبهين ورموزهم ويجرم التستر عليهم من أي مسؤول كما يمنع توظيفهم ودخولهم مؤسسات الدولة ويودع كل متشبه بالجنس الآخر السجن مع برامج تأهيل تعدها وزارة الداخلية مع جهات أخرى.

بدوره، قدم النائب محمد الحويلة اقتراحا برغبة لفتح باب النقل والندب بين الوزارات والهيئات والجهات الحكومية مدة شهر مرتين في كل عام.