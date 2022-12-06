وزير الشؤون الإسلامية السعودي: فكر «الإخوان» تدميري لا تأمنوهم.. يمارسون الهدم والتفكيك والتكفير

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الرياض - الوكالات: وصف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي

د. عبداللطيف آل الشيخ فكر تيار «الصحوة»، الذي بدأ في الظهور في ثمانينيات القرن الماضي في المملكة، بأنه «تدميري»، ورأى أن بلاده «اكتوت بأذى وشر» تيار «الصحوة».....(طالع ص 14).

وفي حوار مع قناة «الإخبارية» السعودية، مساء الأحد، قال آل الشيخ إن بلاده شهدت «موجة مبرمجة من أصحاب الفكر الملوث، الفكر الإخواني الذي سُمي تلطيفا الصحوي وهو ليس صحويا بل تدميري».

وأضاف: «كان يوجد هجمة شرسة من قبل الإخوان المسلمين متمثلين بما يُسمى زورا تيار الصحويين، عملوا عملا لم يعمله أحد قبلهم أو بعدهم في المملكة، لمحاولة تشتيت أبناء هذا الوطن، وشتتوا بالفعل الكثير من أبناء هذا الوطن وصرفوهم عن الالتفات إلى مصالحهم وعلمهم ووطنهم نحو الهدم والتدمير والتفكيك والتكفير».

وتابع آل الشيخ بالقول: «اكتوت المملكة بأذاهم وبشرهم بما يقومون به من أعمال خبيثة داخل الوطن، ثم تطور فكرهم إلى الدعوة للجهاد ودفعوا بشباب بسطاء وجهلة إلى أتون الفتن في الدول الأخرى، والقيام بأعمال لم ولن تقبلها الحكومة السعودية أو المملكة العربية السعودية».

وكان آل الشيخ حذر من خطورة جماعة الإخوان المسلمين «المفلسين بجميع فصائلهم وواجهاتهم».

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بمنصة «تويتر» قبل يومين، أن الإخوان المسلمين «يتلونون ويغيرون جلدهم الخارجي مع بقاء منهجهم وفكرهم الخبيث الخارجي الإرهابي».

وأضاف أن «التلون منهج يسيرون عليه، وهو ما صرح به قادتهم وزعماؤهم»، متابعا: «من يُرد وطناً مستقراً ومواطناً آمناً واقتصاداً صاعداً فليتصد لهم ولا يأمنهم».