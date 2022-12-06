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وقف إصدار تراخيص جديدة لمركبات التوصيل والنقل


أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، قرارا بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 271 لسنة 2020 بشأن الأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور. وقضى القرار في مادته الأولى بوقف إصدار تراخيص جديدة للمركبات الآلية في الشركات والمؤسسات التي تمارس أو ترغب في ممارسة أي من أنشطة «تقديم الخدمات اللوجستيةـ توصيل الطلبات الاستهلاكيةـ نقل البضائع» مع السماح للشركات والمؤسسات التي تمارس هذه الأنشطة حاليا إحلال مركبات آلية جديدة محل التي تخرج من الخدمة على
ألا يزيد إجمالي عدد المركبات لكل شركة على 90 مركبة للموافقة على مزاولة هذا النشاط.


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