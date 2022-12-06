«كي نت»: جاهزون للدفع بـ«أبل باي»

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أعلنت شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» أمس جاهزية أجهزة نقاط البيع الخاصة بها لاستقبال عمليات الدفع بنظام «أبل باي».

وأوضحت «كي نت» في بيان صحافي أن الأجهزة التي تعمل بتقنية التواصل قريب المدى «إن أف سي» تستقبل عمليات الدفع عبر خدمة «أبل باي» من خلال الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل «آي أو إس» من الدول التي تعمل فيها هذه الخدمة.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي بالوكالة دلال الياقوت قولها إنه «مع تدشين «أبل باي» رسميا في الكويت يمكن العملاء ممن لديهم حسابات في البنوك الكويتية التي قامت بتفعيل هذه الخدمة استخدام «أبل باي» للدفع عبر أي نقطة بيع خاصة بـ «كي نت» والتي يقدر عددها في الكويت بـ 90 ألف جهاز».

ودعت الياقوت مستخدمي خدمة «أبل باي» لاتباع الإجراءات كافة التي تضمن حماية أجهزتهم وحساباتهم من الاختراق والاحتيال، مشددة على «أن عليهم تفعيل أساليب الحماية الموجودة على أجهزتهم».