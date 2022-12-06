البحرية السعودية تدشِّن في إسبانيا ثالث سفينة قتالية

عربيات ودوليات

دشنت القوات البحرية الملكية السعودية، الأحد في إسبانيا، سفينة «جلالة الملك- حائل» من طراز «كورفيت - أفانتي 2200»، وهي ثالث سفينة ضمن مشروع لبناء 5 سفن قتالية. ورفع قائد القوات البحرية الملكية السعودية، الفريق الركن فهد بن عبد الله الغفيلي، علم السعودية على «سفينة جلالة الملك - حائل»، إيذاناً بدخولها الخدمة رسمياً في القوات البحرية. وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن تدشين السفينة يأتي ضمن مشروع «السروات» المتضمن خمس سفن قتالية، حيث سبق أن تم تدشين سفينتين هما «جلالة الملك - الجبيل»، و«جلالة الملك - الدرعية».

