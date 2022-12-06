آل الشيخ: السعودية اكتوت بأذى وشر «تيار الصحوة»

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الرياض - الوكالات: وصف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية د. عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ فكر تيار «الصحوة»، الذي بدأ في الظهور في ثمانينيات القرن الماضي بالمملكة العربية السعودية، بأنه «تدميري»، ورأى أن بلاده «اكتوت بأذى وشر» تيار «الصحوة».

وفي حوار مع قناة «الإخبارية» السعودية، مساء الأحد، قال وزير الشؤون الإسلامية السعودي إن بلاده شهدت «موجة مبرمجة من أصحاب الفكر الملوث، الفكر الإخواني الذي سُمي تلطيفا الصحوي وهو ليس صحويا بل تدميريا».

وأضاف: «كان يوجد هجمة شرسة من قبل الإخوان المسلمين متمثلين بما يُسمى زورا تيار الصحويين، عملوا عملا لم يعمله أحد قبلهم أو بعدهم في المملكة، لمحاولة تشتيت أبناء هذا الوطن، وشتتوا بالفعل الكثير من أبناء هذا الوطن وصرفوهم عن الالتفات إلى مصالحهم وعلمهم ووطنهم نحو الهدم والتدمير والتفكيك والتكفير».

وتابع عبداللطيف آل الشيخ بالقول: «اكتوت المملكة بأذاهم وبشرهم بما يقومون به من أعمال خبيثة داخل الوطن، ثم تطور فكرهم إلى الدعوة للجهاد ودفعوا بشباب بسطاء وجهلة إلى أتون الفتن في الدول الأخرى، والقيام بأعمال لم ولن تقبلها الحكومة السعودية أو المملكة العربية السعودية».

وكان آل الشيخ حذر من خطورة جماعة الإخوان المسلمين «المفلسين بجميع فصائلهم وواجهاتهم».

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بمنصة «تويتر» قبل يومين، أن الإخوان المسلمين «يتلونون ويغيرون جلدهم الخارجي مع بقاء منهجهم وفكرهم الخبيث الخارجي الإرهابي».

وأضاف أن «التلون منهج يسيرون عليه، وهو ما صرح به قادتهم وزعماؤهم»، متابعا: «من يريد وطناً مستقراً ومواطناً آمنا واقتصاداً صاعداً فليصمد لهم ولا يأمنهم».

وأضاف أن «اغتيال الشخصية» هي من «الحروب النفسية التي تستهدف مصداقية الأشخاص وسمعتهم أو حتى الحكومات»، وأبرز من استخدمها جماعة الإخوان المسلمين، حيث يحاولون إيذاء خصومهم سياسياً أو أخلاقياً أو اجتماعياً وحتى اقتصادياً، وذلك من خلال بث الشائعات، والاتهامات الباطلة والتلاعب بالحقائق».

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، هاجم «تيار الصحوة»، الذي قال إنه «هيمن على البلاد نحو 30 عاما مضت». وفي حواره مع قناة cbs الأميركية قال الأمير محمد بن سلمان إن السعوديين قبل العام 1979 «كانوا يعيشون حياة رائعة وطبيعية مثل بقية دول الخليج»، ضاربا أمثلة، بأن النساء «كن يقدن السيارات، وكانت هناك دور للسينما».

وتابع بأنه «بعد عام 1979، كان هناك إسلام متشدد وغير متسامح في المملكة»، معتبرا أنه وأبناء جيله كانوا «ضحايا» لذلك الفكر.

وأضاف: «مدارسنا تم غزوها من جماعات متشددة، كالإخوان المسلمين، وقريبا سيتم القضاء عليها، ولن تقبل أي دولة في العالم بأن يكون هناك جماعة متطرفة مسيطرة على النظام التعليمي».

