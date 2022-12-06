السيسي: نعمل على توفير مليون فرصة عمل كل سنة

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افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس محور التعمير بالاسكندرية «محور ابو ذكرى» الذي يمتد بطول 35 كيلومترا من تقاطعه مع طريق القاهرة -الإسكندرية الصحراوي حتى طريق سيدي كرير - مطار برج العرب بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه.

وأكد السيسي، أن كل عام يدخل سوق العمل فى مصر مليون شخص، وأن الدولة تعمل على توفير فرص عمل للمواطنين خلال السنوات المقبلة.

وقال السيسي - في مداخلة خلال إلقاء وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد كلمتها في افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية - «إن وزيرة التخطيط أشارت خلال حديثها إلى أن هناك حوالي مليون شخص يدخلون سوق العمل سنويا، ومطلوب منا خلال ثلاث سنوات (2022-2025)، توفير ثلاثة ملايين فرصة عمل على الأقل، وأن تكون هذه الفرص وفق الحد الأدنى للمرتبات».

وطالب الرئيس السيسي كل المواطنين بالتوقف عند تلك الأرقام الضخمة، موجها حديثه لكل بيت مصري لينتبه جيدا لتلك الأرقام، متسائلا: كيف ستقوم الدولة بتوفير 3 ملايين فرصة عمل لأولادها وبناتها خلال الثلاث سنوات المقبلة».

وأكد السيسي أن هذا الرقم (مليون فرصة عمل) غير بسيط، ولا توجد دولة في العالم، على الأقل مثل مصر، تستطيع توفير فرص عمل بذلك الحجم سنويا؟.. لافتا إلى أنه لن يتوقف عند عام 2025، ولكنه مخطط حتى عام 2030.. مشيرا إلى أن هذا النمو بتلك الطريقة السريعة، يعني أنه يجب توفير ملايين من فرص العمل.

كما تساءل الرئيس السيسي: هل سنستطيع توفير فرص عمل لحوالي 8 سنوات بما يوازي 8 ملايين شخص؟.. وقال: إن الدولة لم تترك قطاعا من قطاعاتها بل تعمل في جميع القطاعات.. مشيرا إلى أن هناك من يردد أن الدولة مهتمة بالطرق والكباري وهذا ليس معناه أننا لم نهتم بالقطاعات الأخرى مثل الزراعة.

وأضاف: أن وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أشارت إلى أن 250 ألف فدان يتم زراعتها بالقمح هذا العام، ومن المفترض أن يكون إجمالي المساحة المنزرعة قمحا 400 ألف فدان، والعام القادم سترتفع إلى مليون فدان.

وتابع: «لو نجحنا فيما نقوم به بعيدا عن الرقعة الزراعية القديمة (في الوادي والدلتا)، واستطعنا زيادة مساحة الأراضي المنزرعة قمحا في الدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات فهذا معناه زيادة هذه الرقعة الزراعية إلى مليون فدان ستنتج ما بين 5ر2 إلى 3 ملايين طن قمح».

وأكد الرئيس السيسي أن الدولة المصرية تعمل في كل القطاعات سواء الاتصالات والتعليم والصحة والصناعة والزراعة ولا تغفل أي قطاع.

وطالب الرئيس السيسي الإعلام بضرورة تسليط الضوء على الإنجازات في القطاعات المختلفة، وقال «لن أقول إن الإعلام لا يغطي هذه الإنجازات ولكن سأقول من فضلكم قوموا بتغطيته جيدا وأقول أيضا للناس متتعودوش ترددوا ما يقال لكم مع الوضع في الاعتبار أن البيانات دي كلها متاحة على موقع مجلس الورزاء وعلى الوزارات المختلفة او موقع رئاسة الجمهورية».

وتساءل السيسي: كيف سيتم توفير مليون فرصة عمل وما تكلفة ذلك، وقال «نحن لا نخاف لأن الله معنا، ومعنا الكثير من الناس في مصر وهم حريصون على بلدهم، وليس المسؤولون فقط، فكل إنسان في مصر مسؤول».

واختتم الرئيس السيسي مداخلته قائلا «نريد أن نضعكم في الصورة حتى تعرفوا أننا نحاول أن نخفف عن المصريين وفق الإمكانيات المتاحة لدينا».. مشيرا إلى أن الدكتورة هالة السعيد أوضحت أن ثلاث سنوات من الأزمات بينها «سنتان» كورونا ثم جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية، وبرغم ذلك نحن متماسكون.

واوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ان محور التعمير الجديد «محور ابو ذكرى» يعتبر اضافة ونقلة نوعية ضخمة من شأنه ان يفتح آفاقاً تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية بكاملها ويزيد من حيزها العمراني، ويربط ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوي والطريق الدولي الساحلي ومدينة برج العرب، وليصبح شرياناً تنموياً حيوياً لربط الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة عبر الطريق الساحلي.

