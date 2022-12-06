محمد السادس يقود المغرب إلى عالم صناعي «أخضر»

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الرباط - الوكالات: أعلنت مجموعة الفوسفات المغربية أنها ستنفق المليارات من الدولارات بهدف زيادة إنتاج الأسمدة من خلال توظيف الطاقة المستدامة، وذلك ضمن برنامج استثماري في السنوات الخمس المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة لتؤكد حرص العاهل المغربي الملك محمد السادس على ترسيخ كل ما له علاقة بصداقة البيئة وفق إستراتيجية التحول الأخضر بكافة القطاعات الإنتاجية في البلاد وخاصة الفوسفات الذي يعد إحدى الركائز الأساسية لقاطرة الاقتصاد.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن الديوان الملكي قوله في بيان إن «المجمع الشريف للفوسفات سينفق 130 مليار درهم (12.3 مليار دولار) لزيادة إنتاج الأسمدة باستخدام الطاقة المتجددة للفترة ما بين 2023 و2027». وقدم مصطفى التراب الرئيس والمدير العام لمجموعة الفوسفات، خلال ترؤس الملك محمد السادس اجتماعا عقد مساء السبت الماضي، البرنامج الاستثماري الأخضر الجديد للمجموعة. ويرتكز البرنامج على تعزيز قدرات إنتاج الأسمدة، مع الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني قبل 2040، وذلك بالاعتماد على الإمكانات الفريدة من الطاقة المتجددة.

وتهدف المجموعة من خلال الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى «تزويد جميع منشآتها الصناعية بالطاقة الخضراء بحلول سنة 2027».

وأفاد البيان أيضا بأن «هذه الطاقة الخالية من الكربون ستمكن من تزويد المنشآت الجديدة لتحلية مياه البحر، من أجل تلبية احتياجات المجموعة وكذلك تزويد المناطق المجاورة لمواقع المجمع الشريف للفوسفات بالماء الصالح للشرب والري».

وستمكن الاستثمارات على المدى البعيد من وضع حد لاعتماد المجموعة على واردات الأمونيا، إذ تعتبر مجموعة الفوسفات المغربية المورّد الأول لهذه المادة عالميا.

وسيتم ذلك عبر الاستثمار في سلسلة الطاقات المتجددة، في مقدمتها الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، ما سيمكنها من ولوج سوق الأسمدة الخضراء بقوة. ومن المتوقع أن يتعزز هذا الطموح عبر برامج دعم الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وشركات قطاعي الطاقة والزراعة، ما سيسهم في بروز منظومة بيئية محلية مبتكرة، وتوفير فرص عمل جديدة.

ولإنجاح خططها اعتمدت المجموعة على قدرات البحث بجامعة محمد السادس للاستفادة من التكنولوجيات الصناعية والرقمية الجديدة وتطوير الخبرات في مجال التقنيات المبتكرة للتسميد من أجل مواجهة تحديات الزراعة المستدامة والأمن الغذائي.

ويراهن المغرب على الاستفادة من احتياطيه الضخم لزيادة إنتاجه من الأسمدة. فقد رفع المجمع طاقته الإنتاجية من 3.4 ملايين طن في 2008 إلى 12 مليون طن في العام الماضي، ويتوقع أن تبلغ 15 مليون طن عند نهاية عام 2023.

وتستغل مجموعة الفوسفات أربعة مناجم، يمثل أحدها في الصحراء المغربية نحو 8 في المئة من مجموع الإنتاج السنوي.

وبموازاة طموحها إلى رفع إنتاج الأسمدة كثفت المجموعة حضورها الدولي في الأعوام الأخيرة وخاصة في أسواق أفريقيا، إذ تمتلك فروعا في 16 بلدا ولها عدة مشاريع في هذه القارة، من بينها مشروع لإنشاء مصنع للأسمدة في نيجيريا افتتح أخيراً، وآخر أعلن عن اتفاق لإنشائه في إثيوبيا في سبتمبر الماضي.

كما أعلنت المجموعة مؤخرا أنها ستخصص في العام المقبل 4 ملايين طن من الأسمدة «لدعم الأمن الغذائي في قارة أفريقيا». وهذا بعدما أرسل نحو نصف مليون طن إلى دول أفريقية هذا العام إما مجانا أو بأسعار تفاضلية.

وكان الخبير الدولي خورخي أورتيز قد توقع في وقت سابق من هذا العام أن يحتل المغرب المركز الأول في هذه الصناعة.

