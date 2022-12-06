البرهان يهتف: «العسكر للثكنات»!

عربيات ودوليات

ردد رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان هتاف «العسكر للثكنات» خلال خطابه أثناء مراسم توقيع الاتفاق الإطاري للانتقال السياسي.

واستخدم البرهان هذا الهتاف، الذي كان يردده المحتجون للمطالبة بخروج الجيش من المشهد السياسي، بعد إجراءات أكتوبر 2021. وجرت مراسم التوقيع بالقصر الجمهوري «الرئاسي» في وسط العاصمة السودانية الخرطوم بحضور إقليمي ودولي واسع. ويتضمن الاتفاق 27 بندا، أبرزها تسليم السلطة الانتقالية إلى سلطة مدنية كاملة تتكون من ثلاثة مستويات دون مشاركة القوات النظامية التي منحت تمثيلا في مجلس للأمن والدفاع يترأسه رئيس الوزراء المدني.

