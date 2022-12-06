«الخارجية الإيرانية»: الأرضية ممهدة لتحسين العلاقات مع السعودية

عربيات ودوليات

طهران - الوكالات: أكدت الخارجية الإيرانية أن بلادها ترحب بالمفاوضات مع السعودية لإعادة العلاقات بين البلدين، لافتةً إلى أن الأرضية ممهدة لتحسين العلاقات مع الرياض.

وقال متحدث الخارجية الإيرانية ناصر کنعاني، أمس، إن «إيران ترحب بأي وساطة لاستئناف المفاوضات بين إيران والسعودية ونرحب بالمفاوضات مع السعودية».

وأضاف أن «الأرضية ممهدة لتحسين العلاقات مع السعودية، والحكومة العراقية بذلت جهودا صادقة في الوساطة بين طهران والرياض وأعلنت بغداد أنها مستعدة لمواصلة الوساطة بين البلدين».

وعُقدت 5 جولات من المحادثات بين مسؤولين إيرانيين وسعوديين في الأشهر الأخيرة في العراق الذي يشترك في حدوده مع البلدين.

