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لعدم الحاجة للربط الآلي مع أي جهة خارجية

الخالد: وقف العمل بأنظمة القوى العاملة مع مصر


أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد امس الاثنين عدم الحاجة للربط الآلي مع أي جهة خارجية ومن ضمنها مذكرة التفاهم بين الحكومتين الكويتية والمصرية بشأن ربط أنظمة القوى العاملة بين البلدين إلكترونيا.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي: إن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة وجه نحو اتخاذ إجراءات إيقاف العمل بالمرسوم رقم (107) لسنة 2019 بشأن مذكرة التفاهم بين الحكومتين الكويتية والمصرية بشأن ربط أنظمة القوى العاملة.
يذكر أن مذكرة التفاهم المذكورة بشأن ربط أنظمة القوى العاملة بين البلدين إلكترونيا وقعت بتاريخ 4 ديسمبر 2018 وصدر المرسوم رقم 107 لسنة 2019 بالموافقة عليها وكانت تعنى بتوفير العمالة وانتقال الأيدي العاملة في حدود الأنظمة والقوانين المعمول بها.


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