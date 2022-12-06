«الائتمان»: الاستفادة من «الذكاء الاصطناعي» لتطوير الخدمات

وطن النهار

أعلنت المتحدث الرسمي باسم بنك الائتمان الكويتي حباري الخشتي عن عقد لقاء بين نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للبنك صلاح المضف ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في دولة الامارات العربية المتحدة عمر بن سلطان العلماء بحضور ممثلين عن الجهتين وذلك لتبادل الخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي ولتقديم أفضل الخدمات للمواطن الكويتي.

وقدمت مديرة مركز نظم المعلومات شريفة الكندري عرضا مرئيا يشرح تجربة دولة الكويت في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في بنك الائتمان الكويتي في تقديم القروض الذكية، وقام الطرفان بعمل جولة تفقدية في مختبرات دبي للمستقبل للاطلاع على التجارب العملية في دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاعات الدولة كافة، وأكدت الخشتي أن الطرفين تبادلا الأفكار في مجال الذكاء الاصطناعي وأهميته في الوقت الحالي وتحدياته وآلية تطبيقه في قطاعات الدولة.

ومن جانب آخر عبر الوزير الاماراتي عن فخره بالإنجازات التي حققها البنك في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وابدى معالي الوزير الاستعداد التام عن مد يد التعاون وتقديم الدعم والمساعدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما عبّر المضف عن فخره وتقديره بالتقدم اللامتناهي الذي تشهده دولة الامارات العربية المتحدة من خلال زيارته لمختبر دبي للمستقبل.

