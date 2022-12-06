«نزاهة»: التحول الرقمي يعزز الثقة في الخدمات الحكومية

وطن النهار

أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) اهتمامها باستخدام تكنولوجيا المعلومات والتركيز على التحول الرقمي عبر نموذج يعتمد على التكنولوجيا الرقمية في تقديم الخدمات للجمهور ما يسهم بتعزيز ثقة المواطن بالخدمات الحكومية.

وقالت الهيئة في بيان صحافي إنها ستقوم بتنظيم منتدى اليوم العالمي لمكافحة الفساد الثاني بعنوان «التحول الرقمي ودوره في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد» الخميس المقبل بمقرها.

وذكرت أن المنتدى يأتي تزامنا مع مرور 20 عاما على توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر من كل عام.

وأضافت أن المنتدى يسلط الضوء على تمكين أجهزة الدولة والقائمين عليها من التنسيق والربط بين المنصات الالكترونية وتعزيز نزاهة المعاملات وشفافية الإجراءات مع استعراض توصيات ختامية من شأنها المساهمة نحو تحسين موقع الكويت بالمؤشرات الدولية في مجال الحوكمة والتنمية والشفافية.

وبينت أن المنتدى سيكون بمشاركة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS) والجمعية الكويتية لتقنية المعلومات وجهات أخرى.

