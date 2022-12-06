«الكويتية لدعم المخترعين» كرّمت المشاركين والمدربين

وطن النهار

اختتمت الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار الموسم الخامس من نادي «المخترع الصغير»، وسط مشاركة واسعة من الأطفال وإشادة من أولياء الأمور.

وقالت أمين الصندوق في الجمعية شيخة القطان، إن الموسم الخامس حقق الهدف المطلوب وساهم في اعطاء الأطفال مساحة كبيرة لاظهار مواهبهم وقدراتهم على التفكير الابداعي.

وأكدت أن تفاعل الأطفال مع البرامج والفعاليات كان لافتا، حيث جرى تعليم الأطفال بطريقة مبتكرة وممتعة محطات الابتكار وكيفية تحويل أفكارهم إلى مشاريع.

مشيرة إلى أن الأطفال ابدعوا في مجال إعادة التدوير وكيفية عمل مشاريع من المستهلكات بأقل الكلفة لمواكبة متطلبات البيئة المدرسية.

وبيّنت أن المشاركين تعرفوا أيضا على أهمية التغذية السليمة والسلوكيات الصحية في تنشيط المهارات العقلية، وذلك تحت اشراف نخبة من المدربين، إضافة إلى المسابقات والأنشطة التي تعزز روح التنافس الايجابي والشغف.

وأعلنت القطان أن الجمعية مستمرة في اعداد برامج وأنشطة لنادي المخترع الصغير، حيث سيكون هناك موسم سادس خلال عطلة نصف العام الدراسي وسيتضمن أنشطة مبتكرة وجديدة.

وفي ختام البرنامج جرى منح الشهادات للأطفال المشاركين وتكريم المدربين.

