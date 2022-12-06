«الإطفاء» أخمدت حريقاً نشب بمنطقة الري

وطن النهار

تمكن رجال قوة الاطفاء العام من إخماد حريق محدود نشب في سطح قسيمة صناعية في منطقة الري دون وقوع اصابات تذكر و فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحريق. وذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام بأن فرق الإطفاء تعاملت مع حريق محدود نشب في سطح قسيمة صناعية في منطقة الري، وأوضحت الإدارة أن ادارة العمليات المركزية وجهت فرق الإطفاء من مراكز الشويخ الصناعية والعارضية وتبين عند الوصول للموقع بأن الحريق اندلع في مهملات على سطح القسيمة وانتقل للتكييف. واضافت الإدارة أن رجال الإطفاء نجحوا في إخماد الحريق ومنع امتداده لبقية القسيمة دون وقوع أي إصابات تذكر.

