«السكنية»: تقدم بإنجاز الوحدات في 3 مشاريع

وطن النهار

كشف نائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير والمتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية عمر الرويح عن احراز عدد من عقود المشاريع تقدما في نسب الإنجاز الشهرية بحسب البيانات الواردة من قطاع التنفيذ عن شهر نوفمبر الماضي.

وأضاف الرويح في تصريح صحافي حول انجازات المؤسسة عن شهر نوفمبر الماضي، أن السكنية سلمت 22 ألف مواطن شهادات لمن يهمه الأمر الخاصة بإصدار أذونات البناء ضمن 3 مشاريع رئيسية.

وأشار إلى أن المواطنين أصحاب القسائم السكنية ضمن مشروع المطلاع في الضواحي الواقعة بين N5،12 تسلموا اذونات البناء بإجمالي 17495 شهادة، بينما تسلم 3204 أذونات في جنوب عبدالله المبارك، و 1304 في مشروع خيطان الجنوبي حتى نوفمبر الماضي.

وحول مشروع السكن العامودي في مدينة صباح الأحمد، لفت الرويح إلى انتهاء المؤسسة من تنفيذ 720 شقة في ظل العمل على انجاز 390 أخرى، حيث بلغت نسبة الإنجاز الفعلية لأعمال المشروع 90.7 في المئة.

وتابع: إن نسبة الإنجاز الفعلية في مشروع شرق صباح الأحمد بلغت للعقد الأول الذي يحتوي على 587 بيتا 14.08 في المئة، بينما وصلت إلى 14.75 في المئة في العقد الثاني الذي يحتوي على 597 بيتا.

ولفت إلى أن نسب الإنجاز الفعلية لمشروع القسائم من الضاحية الأولى وحتى الرابعة في مدينة المطلاع السكنية بلغت 96 في المئة بدون خزانات الترشيح والتي تشتمل على 4999 قسيمة سكنية.

وفي شأن قطاع التوزيع، كشف الرويح عن انتهاء المؤسسة من توزيع 23395 وحدة سكنية حتى نوفمبر الماضي ضمن مشروعي جنوب صباح الأحمد وجنوب سعدالعبدالله.

وزاد «بلغ اجمالي عدد المخصص لهم ضمن مشروع جنوب سعدالعبدالله 4731 مواطنا، في حين يحتوي المشروع على 24508 وحدات سكنية، اضافة إلى 22152 قسيمة سكنية و 2356 منتجا اسكانيا مختلفا.

وذكر الرويح: إن مشروع جنوب صباح الأحمد يشمل 20380 وحدة سكنية، وزع منها 18804 قسائم حتى نوفمبر الماضي، بينما بلغ معدل توزيعات المشروع الشهر الماضي 982 قسيمة سكنية.

ولفت إلى أن المؤسسة تعمل حاليا على استقبال الراغبين في التخصيص على 114 قسيمة ضمن مشروع مدينة جابر الأحمد السكنية حيث حددت الاولية للمواطنين أصحاب الطلبات حتى نهاية ديسمبر 1999.

وأفاد الرويح أن المؤسسة نجحت خلال شهر نوفمبر الماضي من اتمام 172626 معاملة عبر تطبيق سهل، الى جانب انجاز موظفي ادارة خدمة المواطن 65 ألف معاملة، علاوة على اتمام معاملات 4619 مواطنا تقدموا بها عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

وأعلن أن اجمالي عدد الطلبات الإسكانية المسجلة لدى القطاع المختص حتى نوفمبر الماضي بلغ 91080 طلبا اسكانيا بانخفاض 538 طلبا كانوا مسجلين حتى النصف الاولى من الشهر الماضي.

