بجاد المطيري مستشاراً في مكتب وزير التربية

وطن النهار

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أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، عن الاستعانة بالوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة التربية د. بدر بجاد المطيري مستشارا في مكتبه بعد ان قضى عشر سنوات في عمله وكيلا للقطاع القانوني.

وقال على هامش حضوره صباح امس احتفالا نظمه موظفو القطاع القانوني بالوزارة بمناسبة انتهاء مرسوم عمل الوكيل بجاد بمشاركة قيادات الوزارة ومسؤوليها، ان حضورنا اليوم والمشاركة في حفل تكريمه تقديرا لدوره خلال العقد الماضي وهو أقل خدمة ممكن ان تقدم له نظير جهوده في العمل.

وعبر العدواني عن شعوره بالاسى لمغادرة الوكيل بدر بجاد الوزارة بعد انتهاء فتره عمله فهو من بداياته الأكاديمية كان من المتفوقين في كلية الحقوق وانتهى من الجامعة بمعدل وفترة لم تحصل من قبل ووجوده على مدى عشر سنوات بالوزارة شرف لكل من عمل معه.

وقال العدواني: يؤسفني شخصيا انني لم استطع العمل مع الدكتور بدر فترة طويله بالوزارة و لكن سيستمر عمله معنا بالوزارة وشرف لي شخصيا بان يكون عضيدي بالعمل وكسبناه في الوزارة مستشارا في مكتبي ويبقى هو ابن الوزارة ومطلع على كل ملفاتها، متمنيا له كل التوفيق والنجاح، وايضا المحبة التي اراها بحرص الجميع على حضور هذا الحفل والاحتفاء بكم دليل على العلاقة الطيبة التي اكتسبتها مع الجميع اثناء عملك.

من جانبه، أعرب الوكيل المساعد للقطاع القانوني د.بدر بجاد المطيري، عن تقديره وشكره لحضور الوزير العدواني حفل التكريم رغم انشغاله في اجتماع مجلس الوزراء معربا عن تشرفه بالثقة الكبيرة التي أولاها إياه الوزير العدواني للاستعانة به مستشارًا في مكتبه.

