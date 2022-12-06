السلطان: «التربية» مهتمة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

وطن النهار

أكد وكيل وزارة التربية للتعليم العام اسامة السلطان، اهتمام الوزارة بالجوانب التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، مشيرا الى ان التربية تعي جيدا الدور الكبير الذي تلعبه التكنولوجيا الحديثة في نهضة البلاد.

جاء ذلك خلال افتتاحه المعرض العلمي الكويتي الفرنسي الـ 16 تحت شعار «الذكاء الاصطناعي» الذي ينظمه مكتب المنظمة العالمية للعلوم والتكنولوجيا (ملست آسيا) لطلاب المرحلة المتوسطة بالتعاون مع وزارة التربية والسفارة الفرنسية لدى البلاد، والذي اقيم تحت رعاية السفيرة الفرنسية كلير لو فليشر ووكيل وزارة التربية المساعد لقطاع التعليم العام أسامة السلطان خلال الفترة من 5-7 ديسمبر الحالي.

وقال السلطان: «اننا فخورون بالافكار والمشاريع الذكية لابنائنا الطلبة لاسيما وانهم مازالوا بالمرحلة المتوسطة، منوها الى ان ما شاهده من مشاريع ذكية يؤكد اننا امام جيل مبدع من الطلبة وسيكون لهم دور كبير في نهضة الكويت».

الثقافة العلمية

من جانبها، أكدت السفيرة الفرنسية كلير لو فليشر، على أن «منظمة ملست من خلال هذا المعرض تقدم مثالًا وتوضح مقدار الثقافة العلمية التي تتطلب التبادل والانفتاح مع الآخرين، موضحة أن المعرض نتيجة مثمرة لهذه المبادرة، وهو جزء من مهمة السفارة الفرنسية لهذه الخبرة وآمل أن يكون هذا الابتكار مواصلة لهذا التعاون».

وخاطبت لو فليشر الطلاب قائلة: «إن رؤيتكم اليوم معًا تتبادلون أفكاركم وآراءكم حول الذكاء الاصطناعي، وهو موضوع يتطور باستمرار، أمر ضروري للمستقبل، فنحن نعيش معًا عالم اليوم وأنتم من تبنون عالمكم للغد، وأبارك لكم هذه التجربة الفرنسية الكويتية الجميلة»،

وأضافت: «يسعدني أن ألتقي اليوم بالسيد كيفين فيوفر، الوسيط في الثقافة العلمية في فرنسا، إنه قادم خصيصًا لحضور المعرض، فالوساطة العلمية والثقافية هي من صميم التعليم في فرنسا، وخاصة في المتاحف، وأنتم محظوظون أن يكون معكم متخصص في وساطة الذكاء الاصطناعي، الذي عمل في العديد من المتاحف والذي سيأتي بطريقة مبتكرة للتعامل مع العلم والثقافة العلمية».

التنمية الشاملة

بدورها، أكدت الموجه الفني العام للحاسوب منى سالم عوض، أن «وزارة التربية تولي اهتماما كبيرا ومتزايدا بالمنظومة التعليمية كونها الداعم الرئيس لخطط التنمية الشاملة المستدامة التي تعيشها دولتنا الغالية والتي بدأت تؤتي ثمارها الطيبة في مناحي الحياة كافة، ومن المؤمل أن ترافقها نهضة متكاملة يلمس اثارها الطبية الجميع»، مضيفة «غني عن البيان أن هذا المعرض الأول من نوعه الذي يختص بالذكاءالاصطناعي في وزارة التربية ويعتبر الانطلاقة الأولى لرؤية وتوجه التوجيه الفني العام لمادة الحاسوب لتحديث مناهجه الدراسية».

من جهته، أكد نائب رئيس المنظمة العالمية للعلوم والتكنولوجيا ورئيس مكتب ملست آسيا مهندس عدنان المير، أن «المعرض العلمي الكويتي الفرنسي يعد فرصة مثالية لتشجيع الطلبة على الابداع والاختراع، وأن هذا المعرض يسعى إلى توسيع مدارك الطلبة في ما يتعلق بتصميم الابتكارات وتسجيلها وتحفيزهم للوصول إلى اثراء الساحة العلمية باختراعات جديدة»

وأضاف: إن «للمعرض أهدافا عامة منها تطوير قدرات الطلبة الفكرية وممارستها بشكل علمي ويساعد الطالب على اكتساب مهارات التفكير النقدي ويعطي الطالب فرصة للابداع وتوليد الأفكار اضافة إلى تنمية مهارات التعلم الذاتي عند الطلبة وتوفير مناخ يشجع الطالب على تبادل الخبرات مع أقرانه وهذه الفعالية تحقق نشر ثقافة متعة التعلم».

ونوه المير الى أن المعرض في نسخته الـ 16 يشارك فيه 20 مدرسة متوسطة بنين وبنات و40 طالبا وطالبة يقدمون 21 مشروعا، كما أن المعرض يضم 31 جناحا فضلا عن مشاركة المدرسة الفرنسية بـ4 مشاريع إضافة إلى 5 مشاريع لمكتب ملست آسيا، لافتا إلى تكريم الفرق الـ 6 الفائزة بافضل مشاريع الذكاء الاصطناعي.

