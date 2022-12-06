خريجو «الإنجليزي»: أين خطة التكويت؟!

وطن النهار

نفذت مجموعة من خريجي وخريجات آداب اللغة الانكليزية، صباح امس، وقفة احتجاجية أمام ديوان عام وزارة التربية، مقابل تعليق قبولهم كمعلمين ومعلمات في سلك التدريس، مطالبين وزير التربية وزير التعليم العالي د. حمد العدواني بضرورة التدخل السريع وانهاء معانتهم، مشيرين إلى وجود تعسف من قبل بعض المعنيين في الوزارة حيث انهم يواجهون التعسف والرفض بالجملة، دون اجتياز وتعيين احد منهم. واوضح المعتصمون، ان بعضهم خريجو كلية الآداب جامعة الكويت والبعض الآخر خريجو جامعات خاصة، مؤكدين أنهم امتثلوا امام لجان المقابلات واجتازوا الاختبار المعتمد من الوزارة غير انه لم يتم قبولهم بالرغم ان هناك الكثير منهم تخرج منذ أكثر من عامين ومازالوا بانتظار التعيين.

ورفع المشاركون والمشاركات في الوقفة الاحتجاجية لافتات حملت شعارات مختلفة منها، «الكويتيين أولا»، «أين خطة التكويت؟»، «نطالب بالميداني لطلبة الآداب»، «خريجين بلا وظائف».

