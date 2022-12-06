«البلدي» أقر الأرشيف الإلكتروني وحدَّد إجازته الربيعية

وطن النهار

وافق المجلس البلدي برئاسة عبدالله المحري على تحديد الإجازة الربيعية للأعضاء من تاريخ 2 يناير 2023 حتى 17 يناير 2023 القادم، كما استخدم المجلس المادة 25 بشأن عدم الموافقة على توسعة مسجد عبدالله الهجاري في منطقة الاندلس.

بدوره، اكد مدير عام البلدية احمد المنفوحي أن البلدية تؤيد نقل المدارس الخاصة إلى خارج السكن الخاص، لافتا إلى أن هناك العديد من المدارس تم انتقالها، فيما حصلت بعض المدارس الخاصة على أحكام قضائية وبقت في اماكنها.

واوضح أن البلدية ليس لديها مانع بعد موافقة المجلس البلدي في تخصيص اراضٍ للمدارس الخاصة بعيدا عن السكن الخاص في حال تم عمل اللازم.

ووافق المجلس على الإبقاء على الجدول بالطلب المقدم من الأعضاء فهد العبدالجادر، خالد المطيري، عبدالله العنزي، منيرة الأمير وفرح الرومي بشأن مناقشة دور البلدية واستعدادها وتصوراتها بالتعامل مع برنامج عمل الحكومة وفق المادة 34 للائحة الداخلية، مع مخاطبة الجهاز التنفيذي لتقديم عرض مرئي بهذا الخصوص خلال مدة تتراوح من أسبوعين الى شهر.

برنامج الحكومة

وفي السياق ذاته، قال العضو فهد العبدالجادر جميعنا تابع الإنجاز المبهر والمشرف لدولة قطر الشقيقة في إدارة كأس العالم وهو أمر يسعدنا لكنه يدفعنا للحزن على حالنا، مشيرا الى أن برنامج عمل الحكومة الذي تمت الموافقة عليه الأسبوع الماضي يتكون من عشرة محاور أربعة منها تخص وزارة البلدية وهي المحور الاجتماعي بما يشمله من التركيز على منع استخدام المناطق السكنية لأغراض استثمارية وتجارية، وتحرير الأراضي وإزالة العوائق وانشاء المدن العمالية.

وأضاف أن المحور الثاني يتعلق بالشأن الصحي وضرورة العمل على إزالة النفايات الصلبة والعشوائية على جوانب الخطوط السريعة وفي الصحراء والتوسع في أنشطة إعادة تدوير النفايات مع تطبيق مبدأ فرز النفايات من المصدر والتوسع في إقامة مراكز الفرز عند مكبات النفايات، وثالثا محور الترفيه والرياضة بما يشمله من انشاء المركز التعليمي والثقافي في مدينة عبدالله الأحمد، وأخيرا محور البنية التحتية والطاقة بما يشمله من اصدار قانون المنطقة الاقتصادية والشمالية ومشروع المدن العمالية.

أرشيف إلكتروني

من جانب اخر، وافق المجلس على طلب الهيئة العامة للشباب بشأن تغيير استعمال مركز الشباب الكائن في منطقة مبارك العبدالله الجابر قطعة 4 الى مدينة الأعمال التكنولوجية بشروط محددة منها، تعديل البند رقم 3 بدل «حضانات» الى «حاضنات» مع تحديد جزء لا يزيد على 8 آلاف متر مربع من المساحة الكلية 29 الف متر مربع للمشروع لمدينة الأعمال التكنولوجية بالتنسيق مع الهيئة العامة للشباب، كما وافق على توصية بشأن عمل ارشيف إلكتروني للمجلس البلدي، وهو الاقتراح المقدم من العضو عبداللطيف الدعي، فيما احال المجلس سؤال العضو عبداللطيف الدعي بشأن تصنيف شركات المقاولات لدى البلدية إلى لجنة المهن الهندسية.

ووافق المجلس كذلك على الطلب المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد مفلح المطيري، والأعضاء، د. حسن كمال، فهد العبدالجادر، اسماعيل بهبهاني، عبداللطيف الدعي ‏بشأن فتح باب النقاش ‏في موضوع المشاكل والمخالفات في منطقة المطلاع وآخرها رمي نفايات البناء على الطرقات، والعمل بتوصيات منها الطلب من الهيئة العامة للبيئة منح الضبطية القضائية لمفتشي البلدية، وإنشاء لجنة مشتركة تتضمن كلا من وزارة الداخلية، البلدية، الهيئة العامة للبيئة لمتابعة المخالفات في منطقة المطلاع مع توفير مركز في المطلاع للتعامل مع المخالفات بشكل يومي ومباشر، فضلاً عن استخدام التكنولوجيا عبر GPS على آليات النقل الثقيلة وذلك لسهولة مراقبتها ورصد حركتها، ووجود كاميرات مراقبة لوزارة الداخلية بالطرق والأماكن العامة لرصد المخالفات الانشائية، وتخصيص موقع مؤقت لتجميع النفايات في مردم ودعم قطاع إعادة تدوير المخلفات الإنشائية.

دروازة العبدالرزاق

من جانب اخر، قدم 6 أعضاء نائب البلدي خالد المطيري والأعضاء، د. حسن كمال وفهد العبد الجادر و إسماعيل بهبهاني، وعبدالله العنزي وناصر الجدعان طلبا لمناقشة عرض استمرار اغلاق الحركة المرورية في تقاطع دروازة العبدالرزاق، وقال الأعضاء في الكتاب انه قبل أكثر من سنتين أغلقت وزارة الداخلية وبمعية وزارة الأشغال العامة وبلدية الكويت التقاطع المروري لدروازة العبدالرزاق في وسط العاصمة بسبب معاودة ظهور شروخ في الاسفلت السطحي للتقاطع، وبعدها تم تشكيل لجان فنية من جهات حكومية عدة لتحديد طرق العلاج لأسفلت التقاطع المروري ولنفق دروازة العبدالرزاق. وعليه قامت الهيئة العامة للطرق والنقل البري بإعلان البدء في تنفيذ أعمال تطوير منطقة تقاطع أعلى نفق دروازة العبدالرزاق والمنطقة المحيطة بها قبل شهرين ولمدة 90 يوما، على أن تنتهي أعمال الإصلاح والتطوير في 5 يناير 2023.

واستغرب الاعضاء إيقاف أعمال الإصلاح، موضحين ان ذلك سوف يؤدي إلى تأخير فتح التقاطع المروري.

وأكد الأعضاء بما أن تقاطع دروازة العبدالرزاق من التقاطعات المهمة في قلب العاصمة بالإضافة إلى قرب فترة الأعياد الوطنية والأنشطة المتعددة في منطقة أسواق المباركية مما يؤدي إلى ازدحامات مرورية، فيجب العمل على سرعة فتح الحركة المرورية في تقاطع الدروازة وبتعاون جميع الجهات المعنية كوزارة الداخلية وبلدية الكويت ووزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري واحال المجلس بعد المناقشة الكتاب إلى لجنة العاصمة للتباحث فيه.

وأحال المجلس اقتراح العضو ناصر الكفيف بشأن إنشاء سور نباتي حول مدينة صباح الأحمد السكنية، إلى لجنة الأحمدي، كما أحال سؤال العضو ناصر الجدعان عن المدارس الخاصة في منطقة سلوى والرميثية والسالمية إلى لجنة حولي. وقال العضو ناصر الجدعان استغرب من عدم وجود مستندات تراخيص للمدارس الخاصة في المناطق المذكورة في وزارة التربية لدى البلدية، مشددا على ان إدارة المخططات في البلدية لديها معرفة في المدارس الخاصة المرخصة ولابد من وجود شروط محددة. وقال مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية مبارك العجمي في بلدية حولي ان البلدية قامت بمخاطبة وزارة التربية حول عدد المدارس الخاصة في المناطق «حولي وسلوى والسالمية»، مشددا على أن البلدية حريصة في نقل المعلومة بدقة إلى المجلس البلدي متى ما قامت التربية بإبلاغ البلدية عن عدد التراخيص.

من جهته، قدم نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري، والعضو فهد العبدالجادر اقتراحا بالسماح ببناء خمسة طوابق للمباني الإدارية والخدمية ضمن مراكز الضواحي، نظرا لما يتيحه التوسع الرأسي للمباني من تقليص استغلال مساحات متعددة من أراضي الدولة فضلا عن توفير في تكلفة الإنشاء للمباني الجديدة وتيسيرا على المواطنين في مراجعة المراكز الحكومية المتعددة.

