شيخة الإبراهيم: الكويت خطت خطوات واسعة لتحقيق الأمن البيئي

وطن النهار

أكدت الهيئة العامة للبيئة أهمية تطبيق الاستدامة في المجتمع كونها تسهم في تحسين مؤشرات النمو الاقتصادي للدولة واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو أنشطة اقتصادية جديدة. وقالت مديرة إدارة العلاقات العامة والاعلام بالهيئة شيخة الابراهيم في تصريح صحافي: إن الاستدامة البيئية غاية ومطلب ضروري إذ سينطلق مؤتمر (كويت الاستدامة) في الـ 12 من الشهر الحالي تحت شعار (التنوع البيولوجي لبناء مستقبل مستدام) برعاية الهيئة العامة للبيئة والأمم المتحدة ومجلس الأمة والأمانة العامة للتخطيط وجامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.

وأضافت أن تطبيق الاستدامة في المجتمع له فوائد كثيرة منها تحسين مؤشرات النمو الاقتصادي للدولة واستقطاب الاستثمارات المحلية والاجنبية نحو أنشطة اقتصادية جديدة مثل الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المخلفات المنزلية والصناعية أو التخلص الآمن منها.

وأوضحت أن الاستدامة تعني استمرار تنوع الأنظمة الحيوية واستدامة انتاجيتها لينتفع بمواردها الجيل الحالي والأجيال القادمة علاوة على تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بثروات ومقدرات الأجيال القادمة.

وأفادت الابراهيم بأن الكويت خطت خطوات كبيرة في سبيل تحقيق الأمن البيئي مشيرة الى ان قانون البيئة في البلاد يعد من أفضل القوانين البيئية على مستوى العالم.

