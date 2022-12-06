«فليذهب الإعفاء من شنغن إلى الجحيم»

آراء

في موافقة مشروطة، قررت لجنة الحريات المدنية والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي، مؤخرا، إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة «الشنغن»، بشرط موافقة الكويت على تعليق عقوبة الإعدام وإجراء مفاوضات معلنة سنويا حول حقوق العمال والمرأة ومجتمع الميم (المثليين)، وحرية الدين والتعبير، وحق التجمع... جاء قرار اللجنة في معظمه قابل للمفاوضات والتنفيذ لثقتنا الكبيرة بدستورنا وقوانينا التي تنصف العمال والمرأة وتؤكد على حرية الاعتقاد والتعبير والحق بالتنقل والتجمع مثلها مثل جميع الدول الأوربية إن لم تكن تفقها أحيانا في بعض الحقوق، كحقوق العمال المنصوص عليها في قانون العمل الكويتي الحالي. أما بالنسبة للشرط المتعلق بتعليق عقوبة الإعدام ومراعاة حقوق المثليين، فمثل هذا الشرط لا يمكن لأي مسلم حريص على عقيدته ودينه يقبل بتحقيقه لأنه يصطدم بالنص القرآني الصريح! يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في صدد عقوبة القتل العمد (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى، «178» ولَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) «179» - سورة البقرة - ويقول سبحانه وتعالى في صدد جريمة اللواط التي تحدث بين المثليين (إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ) (81) سورة الأعراف. آيات قرآنية صريحة متفق على تفسيرها وتحريم الأفعال الواردة فيها لدى جميع المذاهب الإسلامية ومجرمة في قانون الجزاء الكويتي. نحن حقا في غاية الاستغراب من قرار هذه اللجنة المبني على توصية أعضاء البرلمان الأوربي، لأنه قرار متناقض مع نفسه فهو في الوقت الذي يبدي تمسكه بالحقوق والحريات التي أقرتها المنظمات الدولية ومنها حقوق الإنسان كحرية المجتمعات في عقيدتها واختيار دينها، نجدها تهدر هذا الحق وتشترط علينا معصية الله سبحانه وتعالى في مقابل الإعفاء من فيزا شنغن! فهل مثل هذا الشرط يعكس الاحترام المتبادل بين الدول، ويؤدي إلى التعايش السلمي بينها؟ وهل مثل هذا الشرط يقبل به أساتذة الجامعات والنخب المثقفة في دول الاتحاد الأوروبي؟ وهل في حالة موافقتنا والتنازل عن عقيدتنا سننال احترام دول العالم بعد ذلك ويحقق سعادتنا؟! تبا لها من سعادة تغمرنا على حساب القرآن الكريم وآياته الصريحة وثوابتنا الإسلامية. فليذهب الإعفاء من شنغن إلى الجحيم، بل وليعلموا بأن قطع يد السارق وفقا للضوابط والأحكام المتفق عليها في الفقه الإسلامي لهو قادم عاجلا أم آجلا «فلا اجتهاد في مورد النص» والنص هنا صريح في قول الله -عز وجل- «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيم». سورة المائدة 38. وكلنا ثقة بفقهاء الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي في حرصهم على تطبيق هذا النص الذي أمرنا الله بتطبيقه. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد.

