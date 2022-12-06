أفـرح وأحـزن وأنـت لا تخجـل

آراء

بداية نعرف معنى كلمة الخجل هو احمرار الوجه بطريقة لا إرادية عند الشعور بالحرج أو الارتباك أو الخزي بسبب الشعور بالذنب أو الإحراج أو عدم الأهمية أو العار، وانواع الخجل. ورجحت الدراسات أن هذه المشكلة تظهر بشكل أكبر بسن المراهقة، وصنف العلماء هذا الخجل المرضي إلى أنواع عدة تشمل خجل مخالطة الآخرين وخجل الحديث وخجل الاجتماعات وخجل المظهر وخجل التفاعل مع الكبار وخجل حضور الاحتفالات والمناسبات.

والفرق بين الخجل والحياء أن الخجل ضعف وانكسار، والحياء احتشام وامتناع من فعلِ القبيح، ولكن هناك بعضاً من الناس لا يعرف الخجل ولا يعرف الحياء وهذا النوع مضرر جدا لنفسه ولأهله ووطنه.

وأبدأ بالفرح لكوني فرحت جدا مثل بقية اهلنا بالخليج والعالمين العربي والإسلامي بما قامت بدولة قطر الشقيقة من تنظيم اكثر من رائع لمونديال (قطر 2022) من حيث الملاعب العالمية المجهزة على اكمل وجه وبقية الخدمات المكملة لنجاح هذا التجمع العالمي الكبير وراح الضيوف والجماهير الكروية حتى يصنفون نسخة قطر كأفضل نسخة بتاريخ بطولات كأس العالم التي بدأت عام 1930م، وفرحتنا لنجاح اهلنا بقطر لكونه نجاحاً لكل مواطن خليجي عربي مسلم، لذا اقول كفيتوا ووفيتوا يا اهل قطر، ولكن الحزن سكن عقلي قبل قلبي على وطني الكويت الذي كان ولا يزال يعاني من التردي العام على المستوى الرياضي من حيث المنشآت وكل الخدمات المساندة لها وعلى تراجع وطني عن كلمة لؤلؤة الخليج واطلاق البعض عليها (كويت الماضي) ذلك الماضي الذي نتغنى فيه اليوم وجيراننا يركضون للامام نحو التقدم والتطور ونحن محلك راوح، ولكننا على امل كبير بالله سبحانه وتعالى والعهد الجديد ان ينصلح الحال ونعود كما كنا وافضل مما كنا عليه وترجع الكويت لؤلؤة الخليج ودانة الشرق الاوسط ومركزاً مضيئا للنور والتطور والثقافة والفن والعلوم، ومع كل الرجوع الذي نعانيه بسبب قلة قليلة كانت تعتلي المناصب القيادية وهي مصدر القرار كانوا سبب الهبوط الحاد الذي نعانيه بكل الامور الحياتية لان المصلحة الشخصية هي التي كانت حاضرة لديهم ومصلحة البلاد والعباد كانت في خبر كان لديهم، واليوم تجدهم يتراكضون على وسائل التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) بصورهم وهم في الملاعب المخصصة لمونديال قطر 2022 والابتسامة تأكل وجهوهم فرحاً وسعادة، والسؤال هنا: هل فرحكم لنجاح قطر الشقيقة او اخفاء للخجل الذي تشعرون به بسبب التردي الرياضي الشامل الذي نعيشه بالكويت؟ ام هو قلة للحياء من اهل الكويت وتحد لهم؟

وصدق قائل المثل الشعبي القديم: «الحياء نقطة إذا سقطت سقط كل شيء» بالامس والقرار لكم تناسيتم الكويت واهلها واليوم الضحكة شقاقية والله عيب وحرام الي وصلت له الرياضة الكويتية ولكن اعلموا ان الكل زائل والكويت باقية بحكامها وشعبها ولابد للنور ان يسطع يوما مهما كان عشقكم للظلام.

والحين وانا اختم اقول اللهم عدل الحال وأعد الفرح للكويت واهلها واجعل الكويت واشقاءها بالخليج كل ايامهم فرحاً وتطوراً وتقدماً تاماً ومستمراً، والتمني ان نعود كما كنا وافضل لان الوطن والمواطن يستحقان الافضل وانت دامك ما تخجل يعني الحياء انمسح وراح وما من شرهة على عديم الخجل والحياء، والحين ما في شيء نقوله سوى الدعاء لرب البيت العتيق أن يحفظ الكويت واميرها وولي عهدها وشعبها من كل سوء ويبعد الشر عنهم وينهي دور كل من لا يخجل ولا يعرف الحياء، ولا يصح إلا الصحيح.

***

مواطن خبل يسأل: شنو سالفة النائبين الجديدين واحد يتكلم عن المال السياسي؟ والثاني كل شغله يهدد ويتوعد اعضاء الحكومة؟ الجواب الأول بدل ما يتكلم عن المال السياسي خل يتكلم عن المال الخارجي، والثاني قهر ضياع الكرسي الازرق جاويته وهني نذكر المثل الكويتي العتيج «للي عمره ماتبخر تبخر واحترق»، وأنت اترك الخبال عنك يا مواطن ويوووز.

