المونديال صفعة وعظة للصهيونية

آراء

تلقيت رسالة من صديق بها صور ليهود يتبوؤن مناصب حساسة في اميركا بدءا بالجامعات المشهورة وكبرى شركات الادوية الى النقابات والبنوك وخاصة البنك الدولي الذي يتحكم باقتصاديات ومن ثم سياسات كثير من الدول، جعلتني هذه الرسالة استرجع حوادث النكبة الفلسطينية من بدايتها وبالمناسبة في نظري أُطلق عليها نكبة ظلما بل يجب ان تسمى بالهيلوكوست الفلسطيني لنمحو الهيلكوست الصهيوني الذي يتبجحون ويبتزون العالم به وقد كتبت بذلك من قبل فقد فعلوا اكثر مما فعل النازيون بهم (لقد اجبروا فتى فلسطينيا على ابتلاع البنزين ثم اضرموا النار فيه حيا، ان الشيطان يتبرأ من هكذا فكر وعمل ثم يملؤون الدنيا صياحا بالهيلوكست فعن اي هيلوكوست يجب على العالم ان يتحدث!)

أعود وأقول: ان الصهاينة بدأوا المرحلة الاولى بتهجير الفلسطينيين بعد اقتراف المذابح الجماعية ثم قاموا بالضغط السياسي على الدول العربية لسحب جيوشهم ومنع المقاومة الشعبية الفلسطينية من الدفاع عن الوطن بمنع السلاح والمال وغير ذلك مما لا يسمح لي قوله ومن ثم استكان هذا الكيان وبنى نفسه وجيشه وتمدد بالحروب حتى ابتلع كل فلسطين وليضمن امنه واستقراره اثار الفتن والحروب الاهلية داخل الدول العربية وقبل ذلك ضحكوا على السلطة في أوسلو والتنسيق الامني والتفاوض ليتمددوا ويستقروا وانتقلوا الى خلق بعبع آخر كإيران يخيفون به العرب ليبتعدوا عن الاقصى وما حوله كما قاموا بالتطبيع مع بعض الحكومات العربية بالضغط والترهيب والاغراء والحرب النفسية والتخويف من البعبع الجديد وأخيرا هناك اشياء كثيرة عملوها حتى يستقروا والآن ما النتيجة ؛ مات الاباء فجاء الابناء يطالبون بحقوقهم بضراوة وتبعوهم الاحفاد اشد ضراوة وهناك من ينتظر من الاطفال الذين رأيتهم من اميركا الى افريقيا وفي داخل الارض المقدسة وهم يدبكون الدبكة الفلسطينية فيدكون الارض دكا تسمع اصداءها في كل الارض المحتلة هاتفة اننا راجعون واخيرا جاء المونديال القطري الذي صفع الصهيونية صفعة يجب ان تعيده الى صوابه ليرى ان الشعوب العربية بأجمعها مع فلسطين ولا تطبيع ولا ما يحزنون وكل ما فعلته الصهيونية كان هباء منثورا.

ألا يتعظ هذا الكيان ويقبل بالمبادرة العربية التي اطلقتها القمة العربية في بيروت والتي منحته الأرض الامن والاستقرار برغم عدم رضا الشعوب العربية عن هكذا عطاء، ولكن ماذا تقول لغباء العظمة التي ستودي بهم ان شاء الله الى التهلكة.

