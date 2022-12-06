الدولة.. بين الإصلاح والوقاية

آراء

بعد أن أرسى المجتمع الدولي - مبدأ مكافحة الفساد والوقاية – وفق مجموعة شاملة من المعايير والتدابير والقواعد الدولية الناجعة، عبر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (58/4) «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد» والتي جاء من بينها – الفصل الثاني - التدابير الوقائية - المادة (5) فقرة (1): تقوم كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، تعزز «مشاركة المجتمع» وتجسد مبادئ سيادة القانون، وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة. وكذلك ما ورد في القطاع العام بالمادة (7) منه. نجد في المقابل أن التوجهات الحكومية الإصلاحية – اليوم - قد أتت في اتساق تام مع الخطاب السامي للقيادة السياسية، وكذلك مع الاتفاقية آنفة الذكر، الأمر الذي يعد إيذاناً لمرحلة جديدة من العمل الجاد، نحو تحقيق مجمل التطلعات المرجوة من الأداء الحكومي.

وعلى ضوء ذلك، ومن منطلق الأخذ الفعلي بتصور شامل لمفهوم الإصلاح والوقاية، لذا لابد أن نعي تماماً لما مضى من سنوات عجاف، وما للمحاصصة السياسية والمحسوبيات أياً كان نوعها من – نصيب الأسد – في التسكين والترقيات وإقصاء للكفاءات الوطنية، الامر الذي يعكس مدى حجم التركة التي خلّفها مَن سلف – عبر الترضيات - الى من بعده بذات النفس والتوجه، حتى أصبحت من يد هذا الى ذاك، لذا فإننا نحتاج اليوم في المقابل الى إصلاحات جذرية ووقاية حقيقية دائمة، فليس التدرج الوظيفي «وحده» كفيلاً أن يكون داعماً حقيقياً للأداء الحكومي، فمن خلف لن يعدو إلا كما كان سلفه، فلو عمدت الحكومة اليوم الى الأخذ بتجربة قياس - حقيقية - عبر تقديم اختبارات ومقابلات شخصية، لبحث القدرات والمهارات لشاغلي الوظائف - الاشرافية والقيادية - فقد يكون الواقع غير المأمول، حتى وإن كانوا من ذوي المؤهلات العالية، لاسيما أن القيادة الحقيقية تحتاج ركائز علمية لا تقبل المجاملة، لذا فقد وجب على الحكومة أن تأخذ هذا الأمر - المهم - في الحسبان سواء كان في تسكين الوظائف الإشرافية أو في التجديد للقياديين، وذلك لتفعيل - مبدأ المكافحة والوقاية - طبقاً للاتفاقية الدولية الواردة، وأن تفتح في المقابل الباب أمام الكفاءات الوطنية ممن تزخر سيرهم الذاتية بالانجازات الداعمة للوطن، لاسيما في تسكين الوظائف القيادية، وذلك عبر ترسيخ مفهوم الشفافية وفق إعلان رسمي يتوافق تماماً مع ما ورد في الاتفاقية -الآنفة الذكر- في المادة (7) القطاع العام. مع ضرورة الأخذ الفعلي بإشراك جهاز متابعة الأداء الحكومي في هذا الجانب – تحديداً - لما له من نجاحات حقيقية تحسب لقيادته متمثلة في معالي الشيخ أحمد مشعل الأحمد الصباح.

