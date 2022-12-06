هل من الممكن أن تتصالح مع الفراغ؟

آراء

إن الحركة رديفة الحياة، لكننا اليوم في هذا العصر الذي يتصف بالسرعة ويسوق فيها لحياة مليئة بالإنجازات والنجاحات والتألق، نشهد أمراضا جديدة منها مرض الوقت، الخوف من أن ينفد الوقت وتفوت اللحظة!

فنجد أن البعض ولشدة حرصه يعيش وعيناه على خط النهاية، لا هو بالمستمتع بلحظته ولا هو بالمستريح منها! حاضر الجسد غائب الذهن منشغل بالمستقبل عن الحاضر الذي هو فيه الآن!

أحياناً يحتاج المرء إلى الفراغ من كل شيء، ليترك نفسه للهدوء وينغمس في لحظته، يتأمل حال نفسه وحياته وأفكاره، سوف يجد في تلك اللحظات الهادئة بعض ما فاته بينما كان ينشغل في زحام الحياة، ذلك الذي سرق منه لحظة لم يتأمل بها ملامح من كان يفرح بجواره، وصوت من كان سيطرب له لولا الضغوطات التي كانت تحيط به، هذا الفراغ يكشف ما تحمله ذاكرته من أيام ملونة بابتسامات أحبته الذين لم يجد الفرصة لشكرهم، يسمح لأن تلمسه مشاعر الحنين لأيام أشعل فيها الأصدقاء أنوار العزيمة في نفسه، ويجد به الوقت ليقف أمام صور النجاحات التي علقت على الجدار دون أن يشعر وقتها بالرضا عن نفسه، لأن عينيه كانت على الخطوات القادمة، وذهنه يعمل من أجل السلمة الأخيرة التي تنقله إلى حيث يريد!

إن الفراغ أحياناً يكون في حقيقته هدية حين يتحول إلى وقفة يعيد المرء بعدها صياغة الأسئلة التي يعيش من أجلها، والآن هل سألت نفسك لماذا ولمن تعيش؟

