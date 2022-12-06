اصنعوا السلام لأبنائكم

آراء

أُزكمت أنوفنا من الكراهية البغيضة، بتنا نكره السلام وأصبحت الكراهية أسهل أسلوب للقضاء على العلاقات مهما كانت، تقطعت روابط العلاقات «الصداقة، الجار، المحتاج، اليتيم،.. إلخ» أصبحنا نكره أنفسنا ونعكس ذلك على من حولنا، فهناك فيروس اسمه الكراهية منتشر في المجتمعات بجميع أطيافه وألوانه وأشكاله ومعتقداته ودياناته. أصبحنا نجنح إلى الكراهية والعداء لأتفه الأسباب. هكذا تعودنا أو هكذا تعلمنا. نكذب ننافق ندعي حب الآخر أيا كان والحقيقة هي أننا نكرهه ونكره حياتنا وذواتنا.

أنقذوا قيم السلام في الانسانية التي فطرتم عليها كالتسامح والتناغم والتفاهم.

أصبحنا ننشأ على معتقد أحادي وننسى أننا كلنا لآدم وآدم من تراب. ننسى أن إنسانية الأنبياء هي الطاقة التي أعطتهم حب الآخرين فاتبعوهم لأخلاقهم لا لأموالهم ولا مناصبهم ولا نسبهم

حمل لواء الانسانية هي الرسالة الحقيقية والتي يجب أن نتأبطها وندافع عنها وليس العكس، تأقلموا مع ألوان الحياة تقبلوا المشاعر بألوانها فالحزن شعور والفرح شعور والضيق شعور والاشتياق كذلك.

هذه هي الألوان التي تشكل الحياة مارسوا الحياة بألوانها المختلفة أنشأوا منصات الحب واستشعروه.

بتنا نعشق الأبيض والأسود فقط وننسى أن لوحة الحياة تتجمل وتزدان بمزيج ألوانها.

إن لم نعتقد بالسلم والسلام ونتبناه ونبني عليه سيطغى لون الكراهية في العالم.

قلة من شريري العالم لا يشكلون أي نسبة في تعداد سكان العالم هم من يتحكمون بمشاعر الانسانية وينفثون سمومهم بين الناس يتحكمون بتوزيع مشاعر الحقد، بيننا شبح لا نراه لكننا ننصاع لأوامره، رسائله مختلفه تأتي أحيانا من عالم افتراضي فتشبع رغبة التطرّف وعدم قبول الآخر مهما كان.

خلق الله العالم بلغات مختلفة وألوان مختلفة رحمة منه فالقرآن يقول «وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم» لكن من عجيب صنائعنا أن وحدنا لغتنا العالمية فأصبح التطرّف والعنف والكره هو اللغة الموحدة في هذا العالم الذي يلفظ ويرفض إنسانيتنا. بتنا نجد الانسانية في حياة الحيوان ونستغربها ننظر إلى ذلك الطائر الذي يؤثر على نفسه في حماية أنثاه ونستغرب بل أن البعض لا يفهم هذه اللغة. أصبحنا نعشق المادة ونفتقد المعنى أصبح العالم يفيض بالمادة ويغفل عن أهمية الروح التي تعتبر المستهلك الحقيقي والمشغل الحقيقي لهذه الرغبة والحاجة.

عودوا إلى فطرتكم، انفضوا غبار الكراهية لتنعموا بمساحة الحب الشاسعة.

