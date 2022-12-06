وزير المالية: الاقتراض أداة لحماية الاحتياطي

مال وأعمال

كشف وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، عن إعداد خطة شاملة للإصلاح المالي والاقتصادي، مبيناً أن إقرار مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية لا يمثل حلاً دائماً لمسألة العجز بل جسراً لعبور المصاعب المالية ريثما يتم التوصل إلى وضع مستقر ومستدام للمالية العامة.

وأوضح الرشيد في وثيقة حصلت «النهار» على نسخة منها، أن الضمانات المتوافرة للدولة لاستمرار التدفقات المالية في حال انخفاض سعر بيع برميل النفط لمستويات دون سعر التوازن في الميزانية العامة للدولة وضمان عدم تأثير ذلك على دخل المواطن تتمثل في : السحب من الاحتياطي العام بالقدر الذي يمكن معه تغطية العجز علاوة على استخدام قانون الدين العام للاقتراض من الأسواق المحلية والعالمية والتي تزيد من ملاءة الاحتياطي العام والقدرة على تغطية العجز.

واستعرض الرشيد رؤية وزارة المالية المستقبلية لزيادة إيرادات الدولة غير النفطية، والتي تدخل ضمن إحدى مكونات برنامج عمل الحكومة، موضحاً أن المبادرات والمتطلبات التشريعية ومؤشرات قياس الأداء والتحكم المتعلقة بالأعمال التابعة لوزارة المالية في برنامج عمل الحكومة تشمل ما يلي : تعزيز الإيرادات العامة من خلال : مراجعة الخدمات العامة وتحسين تحصيل إيرادات الدولة وإدارة تمويل وإيرادات الدولة وتحسين التدفقات الجمركية وتعزيز إدارة المالية العامة.

وأشار إلى أنه في جانب المصروفات، يتم العمل على تحسين ميزانية المصروفات وتحسين المشتريات الحكومية وتطوير النموذج الوطني للدعومات.

وفي سياق متصل، كشف الرشيد عن أن إجمالي الأحكام القضائية الصادرة لصالح وزارة المالية منذ 2015 وحتى الآن بلغت 244 حكماً قضائياً، فيما صدر ضدها 838 حكماً، لافتاً أن الديون المستحقة للإدارة العامة التابعة للوزارة بحدود 57 مليون دينار، تمثل ديوناً للأفراد وقيمة استغلال الغير لأملاك الدولة الخاصة. وبين الرشيد أن الوزارة قامت باتخاذ إجراءات لتحصيل تلك المديونية منها التقاضي وقطع الخدمات عن المستأجرين لحين السداد.

وبين أن هناك عهداً تحت التسوية بلغت 59.48 مليون دينار وعهد تحت التحصيل بقيمة 0.485 مليون دينار، مبيناً أن الديون المستحقة للحكومة بلغت 2.39 مليون ديتار وعهد تحت التسوية بقيمة 79.99 مليون دينار وعهد تحت التحصيل بقيمة 131.7 مليون دينار.

ولفت الرشيد إلى أن هناك ديون مستحقة أخرى تتمثل في صندوق المتعثرين بقيمة 220 مليون دينار وصندوق الأسرة بقيمة 142.56 مليون دينار ويتم تحصيل تلك المبالغ على أقساط.

