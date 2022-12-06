17.56 مليار دينار إجمالي القروض بنهاية أكتوبر 2022

مال وأعمال

كشفت بيانات حكومية عن إجمالي القروض الاستهلاكية والإسكانية بحدود 17.56 مليار دينار بنهاية أكتوبر 2022، موزعة على القروض الاستهلاكية بحدود 1.94 مليار للقروض الاستهلاكية و15.61 مليار دينار للقروض الإسكانية.

ولفتت البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر أكتوبر أن إجمالي القروض الاستهلاكية والإسكانية شهد ارتفاعاً قدره 1.7 مليار على أساس سنوي، حيث بلغ إجمالي القروض للفترة المماثلة لشهر أكتوبر 2021 حوالي 15.82 مليار دينار.

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي التسهيلات الائتمانية على أساس التوزيع القطاعي قد شهدت ارتفاعاً قدره 3.9 مليارات دينار على أساس سنوي، حيث استقر إجمالي تلك التسهيلات عند مستوى 46.38 مليار دينار بنهاية أكتوبر 2022، مقابل 42.5 ملياراً بنهاية أكتوبر 2021.

ولفتت البيانات إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت تراجعت بحدود 280 مليون دينار على أساس سنوي، حيث سجلت تلك الأصول 13.82 مليار دينار مقابل 14.10 ملياراً بنهاية أكتوبر 2021. وقد بلغت موجودات بنك الكويت المركزي 12.48 مليار دينار مقابل 12.626 ملياراً للفترة المماثلة من عام 2021، بتراجع قدره 146 مليون دينار، كما سجلت موجودات البنوك المحلية 83.83 مليار دينار مقابل 75.76 ملياراً للفترة المماثلة من أكتوبر 2021، بزيادة قدرها 8 مليارات دينار.

