6 مليارات دولار ودائع واستثمارات كويتية حكومية في مصر

مال وأعمال

كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن إجمالي الاستثمارات الكويتية الحكومية في مصر تبلغ 621 مليون دينار «تعادل 2.02 مليار دولار»، فيما تصل حجم الودائع 4 مليارات دولار ليصبح إجمالي الودائع والاستثمارات حوالي 6 مليارات دولار.

وبينت الهيئة في وثيقة حصلت «النهار» على نسخة منها أن إجمالي الودائع الكويتية في مصر تصل إلى 4 مليارات دولار، موزعة على وديعة بقيمة ملياري دولار لمدة 5 سنوات وسعر فائدة متغير، والثانية بقيمة ملياري دولار موزعة على 3 ودائع بقيمة 666 مليون دولار لمدة 3 سنوات والثانية بمبلغ 667 مليون دولار لمدة 4 سنوات والثالثة بقيمة 667 مليون دولار لمدة 5 سنوات.

وأشارت إلى أن الهيئات والجهات الحكومية التي تستثمر في مصر هي الهيئة العامة للاستثمار وتتوزع استثماراتها في قطاعات البنوك والغاز والبترول والخدمات المالية والعقار والسياحة وكذلك الودائع الاستثمارية.

وأشارت الهيئة إلى أن استثماراتها في مصر انطلقت منذ ستينيات القرن الماضي وقرار الدخول أو الخروج من أي استثمار يخضع لدراسات فنية متخصصة. وحول المخاطر المحتملة للاقتصاد المصري وتأثير ذلك على الاستثمارات والودائع الكويتية، بينت الهيئة أن الاقتصاد المصري يبقى كغيره من الاقتصاديات التي تتعرض للمخاطر حسب متغيرات الوضع الإقليمي والعالمي وانعكاسه على الوضع الاقتصادي، لافتة إلى أنه من الصعب التكهن بحجم المخاطر التي قد يواجهها الاقتصاد المصري وتأثيرها على الاستثمارات والودائع الكويتية في مصر بسبب التغيرات المتسارعة في اقتصاديات العالم.

