بهبهاني لـ «النهار»: تطبيق سعر النفط الروسي في مصلحة دول الخليج

مال وأعمال

«تطبيق حد اقصى لسعر النفط الروسي من قبل الدول الصناعية السبع والدول الغربية لن يؤثر كليا على الدول المنتجة للنفط وبالأخص دول الخليج، بل سيكون في صالحها نظرا للطفرة الكبيرة التي ستشهدها مستويات الأسعار وما تمثلة من زيادة في الايرادات وموازنات دول الخليج، هذا ما أكده الخبير في الشؤوون النفطية دكتور عبدالسميع بهبهاني لـ «النهار»، مشيرا الى ان الشهرين القادمين سوف يشهدان تغيرا واضحا في أسعار النفط العالمية عقب تطبيق القرار من بعض الدول.

وأوضح بهبهاني، ان وضع سقف لسعر النفط الروسي من شأنه ان يجعل روسيا تتخلي عن التزامها تجاه الدول الاوربية وتتجه الى الأسواق الاسيوية، موضحا ان القلق الوحيد في تلك الحالة هي مزاحمة النفط الروسي للنفط الخليجية في الأسواق الاسيوية، بيد أن بهبهاني عاد واكد على ان دول الخليج بدات استراتيجيات في بيع النفط كمنتجات بترولية وليست نفط خام في معظم الحالات.

وشدد د. بهبهاني على عدم قدرة الولايات المتحدة والغرب على تطبيق قانون «نوبك» على الدول المنتجة للنفط أوبك نظرا لعدم تحكم الدول المنتجة بالأسعار كونها تحكم بواسطة العرض والطلب والمخزونات العالمية والحالات الجيوسياسية في الدول المنتجة والمستهلكة للنفط.

ووصف د. بهبهاني قانون «نوبك» الموجود بالولايات المتحدة الاميركية منذ 20 عاماً بالقانون الاحتكاري الجائر في الاسوق التجارية، موضحا انه غير منطقي نظرا لتطبيقة على شركات ومؤسسات لخفض أسعار المنتجات في حالات الاحتكار . واشار الى ان دول أوبك لا تقع تحت تلك القوانين نظرا لالتزام الدول الاعضاء بمستويات انتاج محددة تعمل على استقرار الأسواق وعدم تواجد كميات كبيرة بالخزانات العالمية تؤدي الى انخفاض هائل في الأسعار مثلما حدث منذ فترة ببيع النفط مقابل كلفة التخزين، منوها الى ان أوبك تعمل على توازن العرض والطلب في الاسوق ومن ثم استقرار الأسعار بما يناسب الدول المنتجة والمستهلكة.

