«KIB» وقّع اتفاقية تمويل مع الجامعة الأميركية الدولية

مال وأعمال

يواصل بنك الكويت الدولي (KIB) دوره شريكاً مالياً موثوقاً يستجيب لمتطلبات عملائه الحياتية من كل النواحي، وعلى رأسها جانب التعليم، حيث قام مؤخراً بتوقيع اتفاقية مع الجامعة الأميركية الدولية (AIU)، مساهماً بموجبها بتقديم عرض على تمويل «مساومة» تعليمي ميسّر بدون أرباح، لغاية 25 ألف دينار كويتي، والذي يمتد حتى 12 شهراً بحد أقصى، وذلك ضمن أحدث عروض KIB لتمويلات تلبي مختلف الاحتياجات المعيشية للعملاء، والتي تتوافق تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفي حديثه حول تنظيم هذه الشراكة مع جامعة AIU، أشاد رئيس المبيعات المركزية بالوكالة في KIB، عبد العزيز الشمّري، بدايةً بالجهود التي بذلتها إدارة الجامعة في التنسيق بين الأطراف المعنية لإعداد هذه الاتفاقية وتحديد محاورها، متوجهاً بالشكر لكل من ساهم بالعمل على إنجاحها من الطرفين.

ومن ثم، تابع الشمرّي ليؤكد سعي البنك الدؤوب نحو توسيع قاعدة شراكاته في المجال التعليمي، وتعزيز علاقات التعاون الثنائي التي تربطه مع مختلف الهيئات التعليمية في الكويت ، سواءً الحكومية أو الخاصة، وذلك للعمل على تطوير حلول تمويلية ميسّرة لعملاء الطرفين، تساعدهم على تحمل التكاليف الدراسية لأبنائهم - بما يلائم متطلبات كل شريحة منهم - خاصةً في ظل ارتفاع التكلفة المعيشية، والمتطلبات المدرسية ومستلزماتها اليومية.

كما نوه الشمّري في هذا الإطار إلى مواصلة KIB عملياته في ابتكار العروض التمويلية المتميّزة، وتصميمها بحلول وتسهيلات مرنة وحصرية تتناسب مع كل فئة من فئات المجتمع، لافتاً إلى الدور الاجتماعي والرائد الذي لطالما التزمه البنك كمؤسسة وطنية، ومنذ تبنيه لفلسفة أعمال محورها الرئيسي «العميل»، وشعارها المؤسسي «بنك للحياة»، مركزاً كل ما يقدمه من خدمات من خلال هذا الشعار لتتلاءم مع محيط هذا العميل ونمط حياته.

والجدير بالذكر أن KIB يتميز بتقديم سلسلة من المنتجات والخدمات التمويلية الإسلامية الشاملة، منها عن طريق «المرابحة» أو «المساومة» أو غيرها، مانحاً عملاءه تمويلات طويلة الأجل ، وبمزايا حصرية تعتمد لهم فترات سداد مريحة بدفعات شهرية أكثر مرونة، مع فترات سماح ممتدة – ويشمل ذلك تمويل شراء السيارات والمركبات، وتمويل الخدمات الصحية والعلاجية، وتمويل النفقات العائلية أو الشخصية، أو تمويل شراء السلع الاستهلاكية، وكذلك، تمويل التكاليف التعليمية.

