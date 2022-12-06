«وربة» يشارك في معرض «دورنا الإعلامي»

مال وأعمال

أعلن بنك وربة عن مشاركته في معرض «دورنا الإعلامي» الأول من نوعه في العلاقات العامة الذي يقام في الفترة الصباحية ابتداءً من اليوم الثلاثاء حتى 8 ديسمبر بمدينة صباح السالم الجامعية – الشدادية جامعة الكويت – تحت رعاية عميد كلية الآداب الدكتور عبدالهادي العجمي.

وبهذا الصدد قال أيمن المطيري - مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في بنك وربة : «تأتي مشاركة بنك وربة في معرض دورنا الإعلامي تعزيزاً لاستراتيجيته الهادفة لدعم الطاقات الشبابية والطلابية، وتحقيقاً للمسؤولية الاجتماعية نحو رعاية الطلبة والنهوض بالتعليم والشباب، والمساهمة في تحقيق أهدافهم، وإيجاد سبل تفتح الآفاق نحو مزيد من النجاح والإبداع والتطور العلمي، وتحفيز الشباب على المضي قدماً والتخطيط المستقبلي الناجح».

وأضاف المطيري «يولي بنك وربة اهتماماً كبيراً لشريحة الطلبة، يتمثل في دعم أنشطتهم المختلفة، بمن فيهم شريحة الطلبة والخريجين، ومساعدتهم على بناء مستقبل أفضل، ويحرص على المساهمة منذ سنوات على المشاركة في مثل هذه المعارض والفعاليات التي توجه طاقات الطلبة إلى المسار التعليمي الصحيح، وتسخير قدرتهم المتميزة على فهم التطورات التكنولوجية ومتغيرات المجتمع العصرية في تقديم أحدث المنتجات والخدمات الرقمية».

ويسعى بنك وربة باستمرار إلى رعاية الكوادر الوطنية الشبابية، من خلال فعالياته ومبادراته التي تعكس التزامه بدوره الرائد في تطوير الكفاءات الوطنية وصناعة القيادات الفاعلة، كما يحرص في جميع خطواته على خلق فرص العمل المتميزة على المستوى الوطني، بما يسهم في استدامة التطور بالقطاع المصرفي.

علماً بأن البنك أطلق حساب BLOOM الخاص بشريحة الشباب وذلك لتحفيزهم في مجالات عدة، بالإضافة إلى تقديم جميع التسهيلات الرقمية لهم، علاوةً على العروض والخصومات الخاصة، والسحوبات الأسبوعية والشهرية، كما يكافئ البنك المتفوقين في كل فصل دراسي للطلبة المحولين لمكافأتهم الطلابية الشهرية عبر حساب BLOOM وذلك ضمن الاستراتيجية الخاصة بالبنك والمسؤولية الاجتماعية لدعم الكفاءات الوطنية.

